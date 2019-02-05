СМИ: Кенийский футболист подозревается в причастности к договорным матчам

ФИФА подозревает Овино в нарушении статей этического кодекса организации в период с 2009 по 2011 год. В отчете ФИФА говорится, что Овино обменивался сообщениями по электронной почте с сингапурцем Уилсоном Раджем Перумалом, осужденным за организацию «договорняков». Целью сговора являлись манипуляции с результатами игр, в том числе матчей сборной Кении.

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Утверждается, что Овино получал деньги от Перумала в обмен на то, что влиял на результаты игр. Под подозрение попал отборочный матч чемпионата мира-2010 между сборными Туниса и Кении, который состоялся в октябре 2009 года. Перумал просил «обеспечить» поражение команды Кении со счетом 0:3, однако игра завершилась со счетом 1:0 в пользу тунисцев.

Кроме того, ФИФА полагает, что Перумал предложил Овино перейти в одну из команд в Австралии, где они планировали организовывать договорные матчи.

«Я хочу перевезти тебя туда ради бизнеса, но ты должен подчиняться только мне. Ежемесячная зарплата — 30 тысяч долларов. Если я скажу тебе проиграть, ты сделаешь это, в противном случае не увидишь своих денег», — написал Перумал Овино, который ответил согласием.