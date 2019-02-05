Комиссия CAF довольна готовностью Египта принять Кубок Африки вне очереди

Турнир было доверено провести Египту в январе 2019 года поле лишения этого права Камеруна, который не успевал подготовить инфраструктуру.

— Египет будет готов, — цитирует AFP директора по коммуникациям CAF Натали Рабе. — Есть объекты, которые нужно отремонтировать, но базовая инфраструктура на месте. Все в хорошем состоянии. Мы уверены, что Египет сможет подготовить все и с точки зрения безопасности. Будут приняты все необходимые меры.