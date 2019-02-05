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21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Комиссия CAF довольна готовностью Египта принять Кубок Африки вне очереди

Комиссия Конфедерации африканского футбола (CAF) проверила готовность Египта принять вне очереди Кубок Африки-2019.

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Турнир было доверено провести Египту в январе 2019 года поле лишения этого права Камеруна, который не успевал подготовить инфраструктуру.

— Египет будет готов, — цитирует AFP директора по коммуникациям CAF Натали Рабе. — Есть объекты, которые нужно отремонтировать, но базовая инфраструктура на месте. Все в хорошем состоянии. Мы уверены, что Египет сможет подготовить все и с точки зрения безопасности. Будут приняты все необходимые меры.

Кубок Африки-2019 пройдет с 21 июня по 19 июля, в нем примут участие 24 сборных.

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