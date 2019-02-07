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13:20 (мск), источник: Р-Спорт

Карлуш Кейруш назначен главным тренером сборной Колумбии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Ирана португалец Карлуш Кейруш возглавил национальную команду Колумбии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Колумбии.

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Источник: Reuters

Презентация Кейруша в качестве главного тренера сборной Колумбии состоится в четверг.

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В сентябре 2018 года аргентинский специалист Хосе Пекерман объявил, что покидает пост главного тренера сборной Колумбии. На прошедшем в России чемпионате мира команда Колумбии под его руководством вышла в 1/8 финала, где по пенальти уступила англичанам.

Последним местом работы Кейруша была сборная Ирана, которую он возглавлял с 2011 года. На чемпионате мира в России иранцы под руководством португальского специалиста не вышли из группы. Также Кейруш ранее тренировал сборную Португалии, мадридский «Реал» и другие команды.

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