Карлуш Кейруш назначен главным тренером сборной Колумбии

В сентябре 2018 года аргентинский специалист Хосе Пекерман объявил, что покидает пост главного тренера сборной Колумбии. На прошедшем в России чемпионате мира команда Колумбии под его руководством вышла в 1/8 финала, где по пенальти уступила англичанам.

Последним местом работы Кейруша была сборная Ирана, которую он возглавлял с 2011 года. На чемпионате мира в России иранцы под руководством португальского специалиста не вышли из группы. Также Кейруш ранее тренировал сборную Португалии, мадридский «Реал» и другие команды.