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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Марокко заплатит € 450 тыс. Аргентине за участие Месси в товарищеской игре

Федерация футбола Марокко готова заплатить € 450 тыс. футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AS.

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Источник: Reuters

Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.

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Ранее сообщалось, что Месси намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду Аргентины.

Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону в лице команды Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.

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