СМИ: Марокко заплатит € 450 тыс. Аргентине за участие Месси в товарищеской игре

Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону в лице команды Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.