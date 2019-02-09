СМИ: Марокко заплатит € 450 тыс. Аргентине за участие Месси в товарищеской игре
Федерация футбола Марокко готова заплатить € 450 тыс. футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AS.
Федерация футбола Марокко готова заплатить € 450 тыс. футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AS.
Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.
Ранее сообщалось, что Месси намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду Аргентины.
Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону в лице команды Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.