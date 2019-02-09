«Немецкий вектор-2», или Виртуальный паспорт

Источник: Prosports.kz

На первой же своей пресс-конференции в должности главного тренера сборной Казахстана Михал Билек обозначил цели своего коллектива на ближайший отборочный цикл и определился с кругом кандидатов, с которыми он планирует решать поставленные задачи. Журналисты и поклонники футбола без труда отыскали в расширенном списке на турецкий сбор главной команды страны несколько непривычных глазу фамилий, среди которых, безусловно, выделяется одна — игрока голландского «Хераклеса» Александра Меркеля.

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Насильно милый

Все новое — это, как известно, в какой-то степени хорошо забытое старое. Ситуацию с возможным вызовом в расположение национальной команды Казахстана Александра Меркеля вообще не стоит воспринимать как нечто из ряда вон выходящее. Нечто подобное мы уже проходили, когда руководство нашей федерации «возвращало на родину» немецких футболистов, родившихся в Казахстане. И Меркель был в числе тех, на кого планировалось сделать ставку при так называемом германском векторе развития нашей сборной.

Однако уроженец Алматы так и не стал, во всяком случае пока, важной фигурой в главной команде страны. По крайней мере, вклад Меркеля в развитие казахстанского футбола не идет ни в какое сравнение с тем, что дал нашей сборной его «единокровный» земляк Генрих Шмидтгаль. Несопоставимо и отношение болельщиков к двум этим игрокам: если Шмидтгаля народ искренне любил и даже по-свойски называл «Гани», то к Меркелю отношение сложилось, мягко говоря, неоднозначное. Оно и понятно, ведь Генрих сразу же откликнулся на предложение защищать цвета казахстанского флага и каждый раз стремглав летел в расположение сборной, причем не всегда здоровым. Тогда как Александр не скрывал, что приоритетными вариантами сам для себя он считал Германию, потом Россию, Казахстан же Меркель рассматривал лишь в качестве запасного аэродрома. С небес на грешную землю туда и пришлось приземлиться, причем далеко не забесплатно. А кому понравится патриотизм по остаточному принципу, да еще и небескорыстный?

Впрочем, обвинять футболиста в сугубой меркантильности и отсутствии моральных принципов было бы глупо. В конце концов, не сам же игрок предложил свои услуги сборной, к тому же он не единственный, кто проторил дорожку в национальную сборную подобным образом. Вспомним хотя бы историю Георгия Жукова, грезившего Бельгией, а в итоге подписавшего контракт с «Кайратом», одним из условий которого был пункт об обязательстве выступать за Казахстан.

Патриотизм или подмена понятий?

Футбольный патриотизм год от года становится понятием все более размытым. Клубный так вообще превратился в профанацию, девиз «одна жизнь — одна команда» давно актуален только для болельщиков. Да и на уровне сборных уже трудно встретить дружину, целиком и полностью состоящую из представителей единого этноса. А через некоторое время, учитывая неизбежность всемирной глобализации, национальная аутентичность в спорте может исчезнуть в принципе. Поэтому казахстанскому болельщику в первую очередь нужно определиться: ему нужен результат или же он хочет, чтобы честь страны защищали исключительно те, кто казахстанцы не только по происхождению, но и по духу.

Наивно полагать, что легионеры, получающие возможность представлять Казахстан на международной арене, добровольно отказываются от своего прежнего гражданства, хотя, по идее, обязаны это сделать, так как наше законодательство признает наличие лишь одного.

К слову, в ФРГ, равно как и в Казахстане, бипатризм под запретом, но, как говорится, на то принимаются законы, чтобы их нарушать. В частных беседах наши немцы признаются, что свои казахстанские документы они держали в руках только при прохождении пограничного контроля в аэропортах, все остальное время они хранятся в одном из секретных сейфов. А от своих германских паспортин «неоказахи» и не думали отказываться, в противном случае жизнь в Европе стала бы для них сплошной полосой препятствий, а футболисты — люди, привыкшие к комфорту. Поговаривают, что один из тех немцев, кого не устроила такая серая схема, быстро попал в опалу федерации, поэтому его казахстанская карьера ограничилась несколькими матчами, хотя игрок он добротный и до сих пор в полном порядке.

Впрочем, тот же Меркель во всех европейских клубах, где он выступал после своего дебюта в нашей сборной, состоявшегося 6 сентября 2015 года, значился как легионером, так и обладателем двух паспортов — Казахстана и Германии. Отставим в сторону вопросы полигражданства и регламент ФИФА, не в них сейчас дело. Нужно просто понять, что Александр ментально другой, не такой, как мы с вами, и принять его таким. Он всю сознательную жизнь провел в Европе, поэтому по восприятию действительности он очень далек от казахстанских реалий.

А есть ли проблема?

Наверное, найдутся те, кто возмутится, почему какому-то там футболисту предоставили казахский паспорт, минуя законные процедуры. И даже то обстоятельство, что родился он в Алматы, по сути, не должно давать ему каких-либо преимуществ. Ведь воробей, вылупившийся из яйца на территории конюшни, в лошадь от этого не превращается. К примеру, бразилец Какау, прежде чем стать гражданином ФРГ и выиграть с «Бундесманшафт» бронзовые медали ЧМ-2010, десять лет отыграл в Германии, а потом еще и на общих основаниях сдавал экзамен на знание языка, истории и геополитики. Можно было, конечно, потребовать от Меркеля пойти по официальному пути, но тогда казахстанский футбол потерял бы его навсегда. С другой стороны, чем Александр хуже североамериканских хоккеистов «Барыса», внезапно воспылавших любовью к новой родине? Я уже не говорю про кенийских легкоатлетов, «прибежавших» из Африки за казахстанскими паспортами. То, что это очень качественный исполнитель, сомнений нет никаких — по уровню своего мастерства однофамилец немецкого канцлера даст фору многим конкурентам за место в составе сборной. А место жительства, происхождение и прочие «недостатки» потеряют свою значимость, если Меркель начнет приносить пользу казахстанскому футболу. Такова уж сущность болельщика — сам факт победы для него важнее, чем способы, которыми она добывается. За примерами далеко ходить не надо. Совсем недавно сборная Кыргызстана впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка Азии. Лучшим ее игроком на турнире стал Виталий Люкс — уроженец Кара-Балты, в детстве перевезенный родителями в Германию и на родину наведывающийся только для игры за сборную. Глубоко сомневаюсь, что Виталий владеет кыргызским языком и знает Конституцию страны, однако это не помешало ему стать обладателем государственной медали «Данк», врученной лично президентом Сооронбаем Жээнбековым. Главной же наградой для Люкса и его партнеров по сборной, среди которых есть даже принц ганского племени га тайбе, женившийся на кыргызке, стало народное признание.

По большому счету не важно, кто будет ковать славу казахстанского футбола, главное, чтобы эта слава пришла.

Такие как Меркель, Эрич, Непогодов, Постников наравне со всеми, когда наша сборная выигрывает. Однако эти парни моментально становятся крайними, если казахстанская национальная команда терпит неудачу. В этом смысле они рискуют навлечь на себя общественный гнев и поставить под удар собственную репутацию намного больше, чем доморощенные игроки.

Меркель уже есть, причем с правом играть за сборную. Его не надо искать и придумывать. Так зачем же нам добровольно отказываться от того, что может нам помочь и способно сделать нас сильнее?