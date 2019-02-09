СМИ: Сборная Аргентины по футболу заработает за матч с командой Марокко от $500 тыс

По информации источника, аргентинская федерация заработает $500 тыс. за участие команды в матче. При этом если на поле появится нападающий Лионель Месси, марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс. Согласно заключенному контракту, Федерация футбола Аргентины также получит средства, заработанные на рекламе и телетрансляции.

С июля 2018 года аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. 31-летний форвард приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира, где аргентинцы проиграли в 1/8 финала будущим победителям турнира французам (3:4).