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14:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сборная Аргентины по футболу заработает за матч с командой Марокко от $500 тыс

ТАСС, 9 февраля. Федерация футбола Аргентины получит за товарищеский матч национальной команды со сборной Марокко более $500 тыс. Об этом сообщает марокканский портал Le360.

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Источник: Reuters

По информации источника, аргентинская федерация заработает $500 тыс. за участие команды в матче. При этом если на поле появится нападающий Лионель Месси, марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс. Согласно заключенному контракту, Федерация футбола Аргентины также получит средства, заработанные на рекламе и телетрансляции.

С июля 2018 года аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. 31-летний форвард приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира, где аргентинцы проиграли в 1/8 финала будущим победителям турнира французам (3:4).

Матч пройдет в Танжере 26 марта.

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