Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр
Генк
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер Финляндии: Роман Ерёменко сказал, что готов вернуться в сборную

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о готовности полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко вернуться в национальную команду после длительного перерыва.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Прошлым летом 31-летний хавбек вернулся в футбол после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Мы виделись в этом месяце и полтора часа обсуждали различные вещи. Он сказал, что готов вернуться в сборную. Роман понимает, что ему будет необходимо показать достаточно хорошую игру, поскольку он находится в том же положении, что и остальные футболисты. Здорово, что Ерёменко вновь доступен для нас. Он даст команде дополнительные опции. Я смотрел его матчи. У него были проблемы с бедром, но сейчас всё должно быть в порядке. Роману предстоит провести четыре матча, прежде чем сделать выбор. Мы должны посмотреть на него в действии и убедиться, что он находится в нужной физической форме», — цитирует Канерву YLE.

Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена российского футболиста готова ехать за ним на край света!
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
«Аякс» принимает «Реал (трансляция)
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь