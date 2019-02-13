Юношеская сборная России проиграла швейцарцам в товарищеском матче
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче.
Встреча в Испании завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарцев. Соперники встретятся вновь 15 февраля.
«Соперник оказался сильнее нас во всех основных разделах футбола — индивидуальном мастерстве, уровне технической оснащенности, не говоря уже о функциональных возможностях. Мы дали поиграть практически всем ребятам, посмотрели в деле большую группу футболистов, которых отобрали по итогам селекционного сбора в декабре в Сочи, сформировали представление о них на европейском уровне», — сказал старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха, которого цитирует официальный сайт Российского футбольного союза.
«Во втором поединке со Швейцарией постараемся сыграть лучше, состав выберем, исходя, прежде всего, из функционального состояния ребят», — добавил Хомуха.