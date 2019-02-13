Юношеская сборная России проиграла швейцарцам в товарищеском матче

«Соперник оказался сильнее нас во всех основных разделах футбола — индивидуальном мастерстве, уровне технической оснащенности, не говоря уже о функциональных возможностях. Мы дали поиграть практически всем ребятам, посмотрели в деле большую группу футболистов, которых отобрали по итогам селекционного сбора в декабре в Сочи, сформировали представление о них на европейском уровне», — сказал старший тренер сборной России Дмитрий Хомуха, которого цитирует официальный сайт Российского футбольного союза.