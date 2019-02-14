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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет не приедет в сборную Казахстана на матч с Молдовой

Форвард российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет пропустит товарищеский матч сборной Казахстана против Молдовы. Об этом сам игрок сообщил в «Дневнике сборов» на клубном YouTube-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Сейдахмета, клуб не отпустил его в расположение сборной, так как матч с Молдовой пройдет не в дату ФИФА. Игра состоится 21 февраля в турецкой Анталии в рамках первого УТС c новым тренером Михалом Билеком.

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Ранее стало известно, что по той же причине «Ростов» не отпустил в сборную Казахстана полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Из зарубежных клубов месте с ним и Сейдахметом в расширенный список попали хавбек голландского «Хераклеса» Александр Меркель и форвард российского «Сочи» Акмаль Бахтияров.

Отметим, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германию.

В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.

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