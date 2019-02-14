Главный тренер сборной России Черчесов посетил матч казахстанского клуба
Кокшетауский «Окжетпес» обыграл юношескую сборную Россию (до 19 лет) в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Кокшетауский «Окжетпес» обыграл юношескую сборную Россию (до 19 лет) в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Анталии завершилась со счетом 2:1. У «Окжетпеса» с пенальти забил хавбек Санат Жумаханов, а с игры отличился защитник Илья Калинин.
Отметим, что юношескую сборную Россию возглавляет известный в прошлом форвард Александр Кержаков. В 2018 году команда смогла с первого места выйти в элитный раунд отбора на Евро-2019.
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Напомним, что «Окжетпес» в 2018 году стал чемпионом первой лиги и новый сезон начнет в