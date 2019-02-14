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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной России Черчесов посетил матч казахстанского клуба

Кокшетауский «Окжетпес» обыграл юношескую сборную Россию (до 19 лет) в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Анталии завершилась со счетом 2:1. У «Окжетпеса» с пенальти забил хавбек Санат Жумаханов, а с игры отличился защитник Илья Калинин.

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Отметим, что юношескую сборную Россию возглавляет известный в прошлом форвард Александр Кержаков. В 2018 году команда смогла с первого места выйти в элитный раунд отбора на Евро-2019.

Как сообщает пресс-служба «Окжетпеса», за прошедшим матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чья команда будет соперником Казахстана в отборе на Евро-2020.

Напомним, что «Окжетпес» в 2018 году стал чемпионом первой лиги и новый сезон начнет в премьер-лиге. В декабре главным тренером кокшетаусцев был назначен экс-тренер «Кайрата» Андрей Карпович.

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