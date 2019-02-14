Главный тренер сборной России Черчесов посетил матч казахстанского клуба

Источник: РИА "Новости"

Игра в Анталии завершилась со счетом 2:1. У «Окжетпеса» с пенальти забил хавбек Санат Жумаханов, а с игры отличился защитник Илья Калинин.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Отметим, что юношескую сборную Россию возглавляет известный в прошлом форвард Александр Кержаков. В 2018 году команда смогла с первого места выйти в элитный раунд отбора на Евро-2019.

Как сообщает пресс-служба «Окжетпеса», за прошедшим матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чья команда будет соперником Казахстана в отборе на Евро-2020.