«Без игроков РПЛ и “Кайрата”». Сборная Казахстана назвала состав на товарищеский матч с Молдовой

Отметим, что в списке не оказалось полузащитника «Ростова» Бахтиера Зайнутдинова, форварда «Уфы» Еркебулана Сейдахмета, а также игроков «Кайрата». Клубы отказались отпускать футболистов, так как игра проводится не в день ФИФА.
Вратари: Дмитро Непогодов («Ордабасы»), Марсель Исламкулов («Кайсар»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.
Защитники: Дмитрий Шомко («Астана»), Рауан Орынбасар («Жетысу»), Рафкат Аслан, Руслан Есимов (оба — «Иртыш»), Сагадат Турсынбай, Темирлан Ерланов, Мардан Толебек, Марат Быстров, Сергей Малый (все — «Ордабасы»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.
Полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Еркин Тапалов («Жетысу»), Максим Федин, Азат Нургалиев (оба — «Тобол»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»);.
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»).
Тренерский штаб: Михал Билек — главный тренер, Михал Хипп — ассистент главного тренера, Талгат Байсуфинов — ассистент главного тренера, Николай Родионов — тренер вратарей.
Напомним, что учебно-тренировочный сбор главной команды страны стартовал 15 февраля и продлится до 22 числа текущего месяца.