«Без игроков РПЛ и “Кайрата”». Сборная Казахстана назвала состав на товарищеский матч с Молдовой

Отметим, что в списке не оказалось полузащитника «Ростова» Бахтиера Зайнутдинова, форварда «Уфы» Еркебулана Сейдахмета, а также игроков «Кайрата». Клубы отказались отпускать футболистов, так как игра проводится не в день ФИФА.