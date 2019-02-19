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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Он работал с именитыми игроками». Форвард сборной Казахстана — о новом тренере, отборе на Евро-2020 и первом матче в 2019 году

Нападающий сборной Казахстана и костанайского «Тобола» Бауыржан Турысбек отметил, что команда уже полным ходом готовится к товарищескому матчу против Молдовы, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: Reuters

Также футболист рассказал о задачах своего клуба на сезон и высказался по поводу нового тренера национальной команды.

— Бауыржан, Вы приняли участие уже в двух учебно-тренировочных сборах «Тобола». К тому же, в клубе новый главный тренер Владимир Газзаев. Как проходит подготовка к сезону?

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— Мы завершили прошедший сезон с бронзовыми медалями. Сейчас нам важно сохранить тот результат, который мы показали в прошедшем году, и достичь еще более высокого в новом сезоне. На этот сезон ставятся высокие задачи. Мы начали подготовку к чемпионату с хороших физических нагрузок. Сейчас налаживаем игровые связи, отрабатываем комбинации и технико-тактические действия.

— 15 февраля стартовал сбор национальной сборной Казахстана в Турции под руководством нового главного тренера Михала Билека. Расскажите, пожалуйста, о тренировках сборной?

— Новый главный тренер сборной Михал Билек — специалист высокого уровня, который достиг значимых результатов со сборной Чехии, ведь они являются четвертьфиналистами Евро-2012. У него есть опыт работы с именитыми игроками. Считаю его хорошим тренером. Замечательно то, что УТС сборной проводят в Антальи именно тогда, когда большинство казахстанских клубов находятся практически в одном месте. Это очень удобно, и атмосфера в коллективе благоприятная. Мы со сборной уже полным ходом готовимся к матчу с молдаванами.

— Хотелось бы узнать Ваше мнение о сопернике.

— Эта игра не будет учитываться в рейтинге ФИФА и обе сборные будут, скорее всего, играть экспериментальными составами. В расположение нашей команды вызвано много новичков, поэтому у них будет шанс показать себя с наилучшей стороны. Для нас, всех вызванных на сбор футболистов, главное продемонстрировать все свои возможности, навыки и реализовать на практике ту установку, которую нам уже дал главный тренер. В целом, каким бы ни был матч, всегда хочется выиграть, начать новый сезон с победы.

— Скоро стартует очередной чемпионат Казахстана, который откроет матч за Суперкубок между командами «Астана» и «Кайрат». После этого состоятся два тура чемпионата и сразу же ждут официальные матчи в рамках квалификации чемпионата Европы-2020. Что можете сказать по этому поводу?

— Мы начинаем с двух домашних встреч. Хочется, чтобы старт сезона был победным. У «Тобола» благодаря акиму Костанайской области Архимеду Бегежановичу Мухамбетову улучшилась инфраструктура. Был построен манеж, спортивная база, академия и произведена реконструкция центрального стадиона. Если раньше «Тобол» открывал сезон на юге страны, то сейчас есть возможность делать это дома, в Костанае. Для нас очень важно провести стартовые игры чемпионата на глазах у родных болельщиков. В регионе делается много для развития футбола, и мы своими результатами должны показывать, что эта работа имеет смысл.

Да, сразу после двух туров будут важные игры сборной в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Кого в итоге вызовут в марте, тренерский штаб, думаю, будет решать ближе к официальным матчам.

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— В квалификации чемпионата Европы-2020 мы стартуем с двух важных матчей против Шотландии и России. Хотелось бы узнать Ваше мнение о соперниках и отборе.

— Впервые все отборочные игры пройдут в сжатые сроки, то есть в течение одного года. За короткий промежуток времени сборную ждут пять отрезков, в которых будет сыграно по два матча. Нам важно успешно стартовать и показать хороший уровень. Первые поединки мы сыграем против команд хорошего уровня, и это придает дополнительную мотивацию. Сборная Шотландии — опытная команда, где есть множество игроков из ведущих чемпионатов Европы. Россия — четвертьфиналист прошедшего мундиаля, и это о многом говорит. Конечно, хочется, чтобы в играх с этими командами наши болельщики заполнили стадион. Мы постараемся показать достойную игру, выложимся в полную силу ради своей Родины, а результат, думаю, не заставит себя долго ждать.

Напомним, матч Казахстана с Молдовой пройдет в Турции 21 февраля.

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