Сборная Казахстана по футболу выиграла первый матч под руководством нового тренера из Чехии

На сборах в Турции команда встречалась со сборной Молдовы и выиграла со счетом 1:0.
Матч проходил сегодня, 21 февраля, и носил неофициальный характер, так как прошел не в дату ФИФА. По этой причине своих игроков в расположение национальной команды не отпустил ФК «Кайрат», также как из «Ростова» не смог приехать Бахтиер Зайнутдинов, а из «Уфы» — Еркебулан Сейдахмет.
Отметим, что даже из имеющегося состава пришлось делать корректировки, так как сразу у пяти клубов КПЛ в это же время в Турции были назначены свои контрольные матчи. В итоге пришлось играть экспериментальным составом.
Первый тайм команды провели по нулям. Во втором тайме отличился вышедший на замену форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев.
Напомним, что учебно-тренировочный сбор главной команды страны стартовал 15 февраля и продлится до 22-го.
Билек возглавил сборную Казахстана в конце января. Он известен по работе с родной Чехией, которую доводил до четвертьфинала Евро-2012. С Билеком Казахстан в марте стартует в отборочном цикле Евро-2020.