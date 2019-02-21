Сборная Казахстана по футболу выиграла первый матч под руководством нового тренера из Чехии

Источник: AP 2019

На сборах в Турции команда встречалась со сборной Молдовы и выиграла со счетом 1:0.

Матч проходил сегодня, 21 февраля, и носил неофициальный характер, так как прошел не в дату ФИФА. По этой причине своих игроков в расположение национальной команды не отпустил ФК «Кайрат», также как из «Ростова» не смог приехать Бахтиер Зайнутдинов, а из «Уфы» — Еркебулан Сейдахмет.

Отметим, что даже из имеющегося состава пришлось делать корректировки, так как сразу у пяти клубов КПЛ в это же время в Турции были назначены свои контрольные матчи. В итоге пришлось играть экспериментальным составом.

Первый тайм команды провели по нулям. Во втором тайме отличился вышедший на замену форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор главной команды страны стартовал 15 февраля и продлится до 22-го.