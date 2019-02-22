Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла команду ОАЭ

В заключительном спарринге с национальной командой ОАЭ подопечные испанского тренера Николаса Альварадо одержали викторию с минимальным счетом 1:0. Победный мяч забил Артемий Дрозд. В первом контрольном поединке белорусы выиграли у арабской дружины со счетом 4:1. В той встрече в составе победителей хет-трик оформил Игорь Бриштель, еще один гол в активе Вадима Бокача. Второй матч прошел в более упорной борьбе — его основное время завершилось вничью 3:3, в овертайме победу вырвали хозяева — 4:3. В составе белорусов два мяча на счету Вадима Бокача, третий гол забил Илья Савич.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Учебно-тренировочный сбор в ОАЭ стал для белорусской команды вторым в нынешнем межсезонье. Первый прошел в конце января в российском Санкт-Петербурге. Там белорусы провели 4 встречи с местными клубами и во всех одержали победы. Пляжный футбол включен в программу II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске. Кроме того, сборная Беларуси в этом сезоне примет участие в элитном дивизионе Евролиги.