Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла команду ОАЭ
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном спарринге с национальной командой ОАЭ подопечные испанского тренера Николаса Альварадо одержали викторию с минимальным счетом 1:0. Победный мяч забил Артемий Дрозд. В первом контрольном поединке белорусы выиграли у арабской дружины со счетом 4:1. В той встрече в составе победителей
Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ вскоре выступит на престижном турнире «Мундиалито-2019» в Москве, в котором играют сильнейшие клубы планеты. На первом этапе соревнований соперниками борисовчан в предварительной группе А будут португальский «Спортинг» из Лиссабона (27 февраля), бразильский «Фламенго» из