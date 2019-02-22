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12:45 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла команду ОАЭ

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном спарринге с национальной командой ОАЭ подопечные испанского тренера Николаса Альварадо одержали викторию с минимальным счетом 1:0. Победный мяч забил Артемий Дрозд. В первом контрольном поединке белорусы выиграли у арабской дружины со счетом 4:1. В той встрече в составе победителей хет-трик оформил Игорь Бриштель, еще один гол в активе Вадима Бокача. Второй матч прошел в более упорной борьбе — его основное время завершилось вничью 3:3, в овертайме победу вырвали хозяева — 4:3. В составе белорусов два мяча на счету Вадима Бокача, третий гол забил Илья Савич.

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Учебно-тренировочный сбор в ОАЭ стал для белорусской команды вторым в нынешнем межсезонье. Первый прошел в конце января в российском Санкт-Петербурге. Там белорусы провели 4 встречи с местными клубами и во всех одержали победы. Пляжный футбол включен в программу II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске. Кроме того, сборная Беларуси в этом сезоне примет участие в элитном дивизионе Евролиги.

Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ вскоре выступит на престижном турнире «Мундиалито-2019» в Москве, в котором играют сильнейшие клубы планеты. На первом этапе соревнований соперниками борисовчан в предварительной группе А будут португальский «Спортинг» из Лиссабона (27 февраля), бразильский «Фламенго» из Рио-де-Жанейро (28 февраля) и российский «Спартак» из Москвы (1 марта). В группе В сыграют португальская «Брага», испанский «Леванте», итальянская «Катания» и российский «Локомотив» из Москвы. По две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.

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