«Никто из наших футболистов не взял бы на себя смелость пробить с 40 метров». Тренер Молдовы оценил гол-красавец сборной Казахстана

Он отметил, что никто из его футболистов не рискнул бы пробить, как форвард карагандинского «Шахтера» Оралхан Омиртаев, который и принес Казахстану победу.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Мы провели хороший матч, ставший тестом для некоторых футболистов, не сыгравших в Лиге наций. Я доволен этим матчем. Хорошо, что мы его провели. Мне понравились дебютанты сборной — и вратарь Дмитрий Челядник, но не его ошибка, приведшая к пропущенному голу, и молодой игрок Ясер Цуркан, по которому видно, что он хочет играть в национальной сборной. К сожалению, не получилось проследить за другим защитником 0 Артуром Крачуном, который на вечерней тренировке получил травму. Нужно расположить футбольного бога на нашу сторону! У нас было очень много моментов в матчах Лиги наций. Сегодня и у нас были моменты. Надеемся на то, что когда в сборную вернутся игроки, которые выступают за рубежом, мы соберемся в полном составе, у нас не будет травмированных перед матчем с Францией. Надеемся на то, что нам удастся показать хорошую игру!

— После сегодняшнего матча вы уже определились с тем, кого вызовете и кого не вызовете в сборную?

— Я не могу сказать… Еще будет время, чемпионат Молдовы еще только начнется. Как я уже сказал, мне очень понравился Челядник 0 именно своей уверенностью. То, что он пропустил гол, не говорит ни о чем — может быть, он занял неправильную позицию. А молодой Цуркан вполне убедительно показал себя для дебютного появления в национальной сборной. У них есть шансы быть вызванными на матч со сборной Франции. Важно то, что мы проверили игроков, которые не всегда получали место в составе сборной в матчах Лиги наций. Тот же Георгий Антон практически весь матч сыграл, тот же Влад Амброс. Впервые пригласили в сборную Николая Милинчану, который показал себя.

Будем детально анализировать игру с Казахстаном и делать определенные выводы. Жаль, что практически единственный удар в створ ворот привел к голу, из-за которого мы проиграли. Значит, нам нужно больше работать, совершенствоваться и пытаться играть немного активнее. Были предпосылки к тому, чтобы мы проводили быстрые атаки и контратаки, но не всегда правильно действовали в завершающей фазе.

— У сборной Молдовы моментов было побольше, чем у казахов, но реальной остроты в действиях было немного…

— Может быть, не моменты, можно сказать, что полумоменты были созданы. Это проблема… Если за прошлый год мы научились контролировать мяч, научились выходить из обороны, то в завершающей фазе атаки пока есть определенные проблемы.

Мы ищем оптимальный вариант нападающего, ищем способы вскрыть оборону соперников. Вроде мы доходим до штрафной площади соперников, но, к сожалению, не находим оптимального варианта для взятия чужих ворот. Если действия в штрафной площади мы можем моделировать, то завершающий удар зависит от индивидуального мастерства футболиста. Тренеру сложно привить это мастерство игроку, тем более что мы провели вместе всего три дня.