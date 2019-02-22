«Никто из наших футболистов не взял бы на себя смелость пробить с 40 метров». Тренер Молдовы оценил гол-красавец сборной Казахстана

Он отметил, что никто из его футболистов не рискнул бы пробить, как форвард карагандинского «Шахтера» Оралхан Омиртаев, который и принес Казахстану победу.
— Мы провели хороший матч, ставший тестом для некоторых футболистов, не сыгравших в Лиге наций. Я доволен этим матчем. Хорошо, что мы его провели. Мне понравились дебютанты сборной — и вратарь Дмитрий Челядник, но не его ошибка, приведшая к пропущенному голу, и молодой игрок Ясер Цуркан, по которому видно, что он хочет играть в национальной сборной. К сожалению, не получилось проследить за другим защитником 0 Артуром Крачуном, который на вечерней тренировке получил травму. Нужно расположить футбольного бога на нашу сторону! У нас было очень много моментов в матчах Лиги наций. Сегодня и у нас были моменты. Надеемся на то, что когда в сборную вернутся игроки, которые выступают за рубежом, мы соберемся в полном составе, у нас не будет травмированных перед матчем с Францией. Надеемся на то, что нам удастся показать хорошую игру!
— После сегодняшнего матча вы уже определились с тем, кого вызовете и кого не вызовете в сборную?
— Я не могу сказать… Еще будет время, чемпионат Молдовы еще только начнется. Как я уже сказал, мне очень понравился Челядник 0 именно своей уверенностью. То, что он пропустил гол, не говорит ни о чем — может быть, он занял неправильную позицию. А молодой Цуркан вполне убедительно показал себя для дебютного появления в национальной сборной. У них есть шансы быть вызванными на матч со сборной Франции. Важно то, что мы проверили игроков, которые не всегда получали место в составе сборной в матчах Лиги наций. Тот же Георгий Антон практически весь матч сыграл, тот же Влад Амброс. Впервые пригласили в сборную Николая Милинчану, который показал себя.
Будем детально анализировать игру с Казахстаном и делать определенные выводы. Жаль, что практически единственный удар в створ ворот привел к голу, из-за которого мы проиграли. Значит, нам нужно больше работать, совершенствоваться и пытаться играть немного активнее. Были предпосылки к тому, чтобы мы проводили быстрые атаки и контратаки, но не всегда правильно действовали в завершающей фазе.
— У сборной Молдовы моментов было побольше, чем у казахов, но реальной остроты в действиях было немного…
— Может быть, не моменты, можно сказать, что полумоменты были созданы. Это проблема… Если за прошлый год мы научились контролировать мяч, научились выходить из обороны, то в завершающей фазе атаки пока есть определенные проблемы.
Мы ищем оптимальный вариант нападающего, ищем способы вскрыть оборону соперников. Вроде мы доходим до штрафной площади соперников, но, к сожалению, не находим оптимального варианта для взятия чужих ворот. Если действия в штрафной площади мы можем моделировать, то завершающий удар зависит от индивидуального мастерства футболиста. Тренеру сложно привить это мастерство игроку, тем более что мы провели вместе всего три дня.
Сложно натренировать игрока забить гол с полумомента, потому что в том конкретном случае казахский футболист взял на себя смелость пробить с расстояния в 40 метров, после чего произошло взятие ворот. У нас, как я думаю, никто из тех, кто играет в нашей сборной, даже если попал бы в ту зону, не взял бы на себя смелость пробить с расстояния в 40 метров.