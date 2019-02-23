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20:07 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России сыграет в финале Кубка легенд с командой Германии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу над командой Испании и вышла в финал международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.

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Источник: Reuters

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 8:7 в пользу сборной Германии. Ранее немецкие футболисты с таким же счетом обыграли сборную Португалии.

В матче группы В международная сборная звезд футбола со счетом 12:8 победила команду Нидерландов.

Таким образом, одержав две победы в группе А немцы вышли в финал турнира, где 24 февраля встретятся с командой России.

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