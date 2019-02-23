Сборная России сыграет в финале Кубка легенд с командой Германии

Источник: Reuters

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 8:7 в пользу сборной Германии. Ранее немецкие футболисты с таким же счетом обыграли сборную Португалии.

В матче группы В международная сборная звезд футбола со счетом 12:8 победила команду Нидерландов.