Сборная России сыграет в финале Кубка легенд с командой Германии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу над командой Испании и вышла в финал международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу над командой Испании и вышла в финал международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 8:7 в пользу сборной Германии. Ранее немецкие футболисты с таким же счетом обыграли сборную Португалии.
В матче группы В международная сборная звезд футбола со счетом 12:8 победила команду Нидерландов.
Таким образом, одержав две победы в группе А немцы вышли в финал турнира, где 24 февраля встретятся с командой России.