Россия чуть не проиграла сборной мира. Как прошёл первый день Кубка Легенд
Аршавин был с сыном. И это очень мило!
Аршавин был с сыном. И это очень мило!
На Малой спортивной арене «Лужников» сегодня стартовал ежегодный Кубок Легенд. В прошлом году на юбилей турнира (ему тогда исполнилось десять лет) организаторы привезли легенду итальянского футбола — Франческо Тотти. Главной звездой сегодняшнего дня стал Андрей Аршавин, который впервые принял участие в турнире. Кроме него впервые на малой арене сыграли чемпион мира 2002 года бразилец Эдмилсон, один из лучших футболистов в истории сборной Турции Хамит Алтынтоп, немецкий вратарь Роман Вайденфеллер, испанец Альберт Риера, кубанский француз Джибриль Сиссе, и голландцы Рафаэль Ван Дер Ваарт и Деми Де Зеув, хорошо известный всем по «Спартаку».
Кубок Легенд — рай для любителей получать автографы и фотографироваться со звёздами. Особой популярностью в этот день у болельщиков пользовались Аршавин и Ван Дер Ваарт. Были и те, чьи кумиры
Сборная России — постоянный фаворит турнир.
В этот раз всё снова началось с победы России — голландцев хватило лишь на один тайм, после которого счёт был 3:3. Во вторые двадцать минут в ворота Вестерфельда влетело семь мячей, а в наши — только один. Лучшим в составе Нидерландов был дебютант турнира — Ван Дер Ваарт. Любимчик Геннадия Орлова из «Тоттенхэма» оформил
Второй матч россияне проводили против сборной мира, и вот здесь мы могли рассчитывать на сенсацию. После первого тайма счёт был 5:3 в пользу игроков из сборной звёзд, а один из мячей в ворота Филимонова отправил Андрей Воронин. На
Во втором тайме Россия выправила ситуацию благодаря красноярским легионерам — сначала дубль оформил Аленичев, а затем забил Титов. При счёте 8:6 в пользу России один мяч отыграл Воронин, но на большее у сборной мира не хватило времени. Наши футболисты вновь вышли в финал, хотя в этот раз в таком итоге можно было сомневаться — сравнять счёт у наших легенд получилось только за 10 минут до финального свистка.
«Мы чуть не совершили сенсацию, но в итоге проиграли команде России, потому что она всегда сильнее. Это команда, которая любит играть в футбол, поэтому против них тяжело действовать. Тем не менее, мы провели отличный матч», — сказал после игры Джанлука Дзамбротта в беседе с нашим корреспондентом Даниилом Бороздиным. Сенсации теперь можно ждать только завтра.
Лучшим же в составе сборной звёзд был Стипе Плетикоса, который взял несколько выходов один в один и пару раз вытащил мяч из девятки. Естественно, почти каждое действие бывшего голкипера «Спартака» в «Лужниках» встречалось овацией.
С трибун за матчами России наблюдал главной тренер национальной команды Станислав Черчесов. Здесь могла бы быть шутка про то, что Черчесов просматривал игроков для основной команды, но о чём они разговаривали с Кевином Кураньи узнать не удалось, так что обойдёмся без предположений.
Внимания со стороны прессы и болельщиков у него было достаточно. Сначала Андрей отказывался от общения с журналистами, зато потом ответил на все вопросы, отказавшись говорить только о своей жене.
Сначала Андрей сказал, все его партнёры сегодня «умерли» уже после первого матча. При этом сам он чувствовал себя великолепно, правда, не настолько хорошо, чтобы возобновить карьеру. Прокомментировал Аршавин и приход Дюкова в РФС, и шансы «Зенита» в Лиге Европы.
«Надеюсь, избрание Дюкова — шаг вперёд для российского футбола. Он порядочный человек, работает всегда на благо футбола и всегда отвечает за свои слова.
«Вильярреал» — это не хороший и не плохой соперник для «Зенита». Европейская команда, которая находится наверху турнирной таблицы. Но «Зенит» тоже не последний клуб Европы, поэтому шансы равны", — сказал Аршавин.
На поле Андрей вышел с сыном, и это — однозначно самый милый момент дня.
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На поле Андрей забил всего дважды, но, как это часто бывает с Аршавиным, именно его гол стал решающим в одном из матчей. В специальную больницу сегодня никому ездить не пришлось, но несколько раз Аршавин брал игру на себя, пытаясь в стиле Марадоны пройти по несколько соперников сразу. Получалось достаточно неплохо. В
В первой игре сборные Португалии и Германии забили на двоих 15 мячей, Кураньи и Фернандо Мейра оформили по
Но всё было зря. Германия выиграла 8:7 и вышла в финал, где завтра сыграет с Россией. Испанцам не помог даже Фернандо Хинер, хотя на его футболке и красовалась надпись «Гинер».
Максим Пахомов