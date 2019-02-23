Россия чуть не проиграла сборной мира. Как прошёл первый день Кубка Легенд

Источник: РИА "Новости"

На Малой спортивной арене «Лужников» сегодня стартовал ежегодный Кубок Легенд. В прошлом году на юбилей турнира (ему тогда исполнилось десять лет) организаторы привезли легенду итальянского футбола — Франческо Тотти. Главной звездой сегодняшнего дня стал Андрей Аршавин, который впервые принял участие в турнире. Кроме него впервые на малой арене сыграли чемпион мира 2002 года бразилец Эдмилсон, один из лучших футболистов в истории сборной Турции Хамит Алтынтоп, немецкий вратарь Роман Вайденфеллер, испанец Альберт Риера, кубанский француз Джибриль Сиссе, и голландцы Рафаэль Ван Дер Ваарт и Деми Де Зеув, хорошо известный всем по «Спартаку».

Кубок Легенд — рай для любителей получать автографы и фотографироваться со звёздами. Особой популярностью в этот день у болельщиков пользовались Аршавин и Ван Дер Ваарт. Были и те, чьи кумиры чуть-чуть постарше — Андрею Тихонову, Дмитрию Аленичеву и Егору Титову болельщики тоже не давали прохода. Легенды «Спартака» всегда будут популярны.

Россия

Сборная России — постоянный фаворит турнир. Кто-то даже относится к этому с иронией, но так уж получилось, что все десять кубков выигрывали именно наши футболисты.

В этот раз всё снова началось с победы России — голландцев хватило лишь на один тайм, после которого счёт был 3:3. Во вторые двадцать минут в ворота Вестерфельда влетело семь мячей, а в наши — только один. Лучшим в составе Нидерландов был дебютант турнира — Ван Дер Ваарт. Любимчик Геннадия Орлова из «Тоттенхэма» оформил хет-трик, а один из мячей был словно из старой компьютерный игры FIFA Street Ball — голландец забил, сам себе отдав голевую передачу от рекламного щита. Ван Дер Ваарту ответил его бывший одноклубник по «шпорам» — Павлюченко. Роман уже забивал на Кубке Легенд через себя, а сегодня отличился ударом пяткой в нижний угол.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuOWI25Bure/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Кубок Легенд / Legends Cup (@legendscup_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-23T12:23:11+00:00">23 Фев 2019 в 4:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuOWI25Bure/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuOWI25Bure/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuOWI25Bure/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Кубок Легенд / Legends Cup (@legendscup_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-23T12:23:11+00:00">23 Фев 2019 в 4:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй матч россияне проводили против сборной мира, и вот здесь мы могли рассчитывать на сенсацию. После первого тайма счёт был 5:3 в пользу игроков из сборной звёзд, а один из мячей в ворота Филимонова отправил Андрей Воронин. На какой-то момент даже показалось, что матч перестал быть товарищеским — всё из-за Филимонова, который старался перекричать всю арену, «вставляя» партнёрам. После одного из таких эпизодов, когда Александр в очередной раз накричал на Аленичева, Дзаккардо отправил мяч в ближний угол ворот Филимонова. Сразу после гола уже Аленичев начал выговаривать вратарю, поэтому Филимонову пришлось замолчать, хотя хватило его всего на несколько минут.

Во втором тайме Россия выправила ситуацию благодаря красноярским легионерам — сначала дубль оформил Аленичев, а затем забил Титов. При счёте 8:6 в пользу России один мяч отыграл Воронин, но на большее у сборной мира не хватило времени. Наши футболисты вновь вышли в финал, хотя в этот раз в таком итоге можно было сомневаться — сравнять счёт у наших легенд получилось только за 10 минут до финального свистка.

«Мы чуть не совершили сенсацию, но в итоге проиграли команде России, потому что она всегда сильнее. Это команда, которая любит играть в футбол, поэтому против них тяжело действовать. Тем не менее, мы провели отличный матч», — сказал после игры Джанлука Дзамбротта в беседе с нашим корреспондентом Даниилом Бороздиным. Сенсации теперь можно ждать только завтра.

Лучшим же в составе сборной звёзд был Стипе Плетикоса, который взял несколько выходов один в один и пару раз вытащил мяч из девятки. Естественно, почти каждое действие бывшего голкипера «Спартака» в «Лужниках» встречалось овацией.

С трибун за матчами России наблюдал главной тренер национальной команды Станислав Черчесов. Здесь могла бы быть шутка про то, что Черчесов просматривал игроков для основной команды, но о чём они разговаривали с Кевином Кураньи узнать не удалось, так что обойдёмся без предположений.

Как провёл день Андрей Сергеевич?

Внимания со стороны прессы и болельщиков у него было достаточно. Сначала Андрей отказывался от общения с журналистами, зато потом ответил на все вопросы, отказавшись говорить только о своей жене.

Сначала Андрей сказал, все его партнёры сегодня «умерли» уже после первого матча. При этом сам он чувствовал себя великолепно, правда, не настолько хорошо, чтобы возобновить карьеру. Прокомментировал Аршавин и приход Дюкова в РФС, и шансы «Зенита» в Лиге Европы.

«Надеюсь, избрание Дюкова — шаг вперёд для российского футбола. Он порядочный человек, работает всегда на благо футбола и всегда отвечает за свои слова.

«Вильярреал» — это не хороший и не плохой соперник для «Зенита». Европейская команда, которая находится наверху турнирной таблицы. Но «Зенит» тоже не последний клуб Европы, поэтому шансы равны", — сказал Аршавин.

На поле Андрей вышел с сыном, и это — однозначно самый милый момент дня.

Предлагаем вам просто посмотреть.

На поле Андрей забил всего дважды, но, как это часто бывает с Аршавиным, именно его гол стал решающим в одном из матчей. В специальную больницу сегодня никому ездить не пришлось, но несколько раз Аршавин брал игру на себя, пытаясь в стиле Марадоны пройти по несколько соперников сразу. Получалось достаточно неплохо. В какой-то момент второго матча после стыка Аршавин и сам прилёг на поле, вспоминая английские газоны, но быстро поднялся и продолжил матч.

А что остальные?

В первой игре сборные Португалии и Германии забили на двоих 15 мячей, Кураньи и Фернандо Мейра оформили по хет-трику, но в итоге сильнее были немцы. В другом матче группы А испанцы обыграли португальцев 10:9, после чего Германии и Испании предстояло сыграть за выход в финал. Вот так сборная Испании готовилась к финалу:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuOySOtB1Bm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuOySOtB1Bm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuOySOtB1Bm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gaizka Mendieta (@gaizkamendieta6)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-23T16:29:08+00:00">23 Фев 2019 в 8:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но всё было зря. Германия выиграла 8:7 и вышла в финал, где завтра сыграет с Россией. Испанцам не помог даже Фернандо Хинер, хотя на его футболке и красовалась надпись «Гинер».