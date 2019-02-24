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17:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд по футболу в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Германии со счетом 13:4 в финале Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу, который прошел в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Андрей Каряка (32-я и 34-я минуты), Юрий Ковтун (37), Евгений Алдонин (1, 21, 35), Егор Титов (3, 12, 27), Андрей Тихонов (9, 32), Андрей Аршавин (30). Еще один мяч в свои ворота отправил Патрик Овомойела (39). У проигравших отличились Майк Ханке (11, 14) и Беньямин Лаут (40, 41).

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Лучшим игроком матча у сборной Германии признан Ханке, у команды России — Титов. Россияне теперь являются 11-кратными победителями Кубка легенд, ни проиграв ни одного розыгрыша турнира.

Кубок легенд — традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, с 2011 года он носит имя Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру.

В турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.

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