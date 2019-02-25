Футболистки сборной Казахстана забили шесть безответных мячей в товарищеском матче в Турции

Встреча, которая состоялась в рамках подготовки к международному турниру Тurkish Women’s Cup 2019, прошла в турецкой Алании. Подопечные Разии Нуркеновой забили шесть безотвтеных мячей в ворота сборной Туркменистана.

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Хет-трик в матче оформила Адиля Вылданова, дубль в свой актив записала Камила Кульмагамбетова, а еще один мяч забила Сауле Карибаева.

Казахстан — Туркменистан — 6:0 (5:0).

Голы: Вылданова 6, 22, 33, Кульмагамбетова 17, 57, Карибаева 25;.

Состав сборной Казахстана на 1 тайм: Железняк, Бабшук, Орынбасарова, Нурушева, Кожахмет, Жумабайкызы, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Бортникова, Карибаева.

Состав сборной Казахстана на 2 тайм: Портнова, Жаксымбай, Кожахмет, Аруова, Демидова, Хайрулина, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Турлыбекова, Орынбасарова.