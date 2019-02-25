Футболистки сборной Казахстана забили шесть безответных мячей в товарищеском матче в Турции
Женская сборная Казахстана по футболу разгромила команду Туркменистана в товарищеском матче, сообщается на официальном сайте КФФ.
Женская сборная Казахстана по футболу разгромила команду Туркменистана в товарищеском матче, сообщается на официальном сайте КФФ.
Встреча, которая состоялась в рамках подготовки к международному турниру Тurkish Women’s Cup 2019, прошла в турецкой Алании. Подопечные Разии Нуркеновой забили шесть безотвтеных мячей в ворота сборной Туркменистана.
Казахстан — Туркменистан — 6:0 (5:0).
Голы: Вылданова 6, 22, 33, Кульмагамбетова 17, 57, Карибаева 25;.
Состав сборной Казахстана на 1 тайм: Железняк, Бабшук, Орынбасарова, Нурушева, Кожахмет, Жумабайкызы, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Бортникова, Карибаева.
Состав сборной Казахстана на 2 тайм: Портнова, Жаксымбай, Кожахмет, Аруова, Демидова, Хайрулина, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Турлыбекова, Орынбасарова.
Напомним, что в международном турнире Тurkish Women’s Cup 2019 женская сборная Казахстана стартует 27 февраля игрой против команды Франции.