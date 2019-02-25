Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
24.02
Вальядолид0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
24.02
Фиорентина3
Интер3
Футбол. Зарубежный
24.02
Леванте1
Реал2
Футбол. Зарубежный
24.02
Монако2
Лион0
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
15Виктория Лопырева: лицо российского футбола
13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистки сборной Казахстана забили шесть безответных мячей в товарищеском матче в Турции

Женская сборная Казахстана по футболу разгромила команду Туркменистана в товарищеском матче, сообщается на официальном сайте КФФ.

Наверх

Встреча, которая состоялась в рамках подготовки к международному турниру Тurkish Women’s Cup 2019, прошла в турецкой Алании. Подопечные Разии Нуркеновой забили шесть безотвтеных мячей в ворота сборной Туркменистана.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Хет-трик в матче оформила Адиля Вылданова, дубль в свой актив записала Камила Кульмагамбетова, а еще один мяч забила Сауле Карибаева.

Казахстан — Туркменистан — 6:0 (5:0).

Голы: Вылданова 6, 22, 33, Кульмагамбетова 17, 57, Карибаева 25;.

Состав сборной Казахстана на 1 тайм: Железняк, Бабшук, Орынбасарова, Нурушева, Кожахмет, Жумабайкызы, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Бортникова, Карибаева.

Состав сборной Казахстана на 2 тайм: Портнова, Жаксымбай, Кожахмет, Аруова, Демидова, Хайрулина, Гайстенова, Вылданова, Кульмагамбетова, Турлыбекова, Орынбасарова.

Напомним, что в международном турнире Тurkish Women’s Cup 2019 женская сборная Казахстана стартует 27 февраля игрой против команды Франции.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Согласована кандидатура министра культуры и спорта Казахстана
«Барселона» рискует остаться без Суареса в «эль класико»
Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Тутберидзе (фото)
Никитину и Третьякова не пустили на ОИ, а они выиграли КМ
Вопреки всему. Год со дня победы российских хоккеистов на ОИ
Экономика «Спартака»: сколько клуб заработал на чемпионстве
На Востоке будет самый непредсказуемый плей-офф Кубка Гагарина
Россиянин завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе из винтовки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь