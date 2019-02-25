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22:41 (мск), источник: Sports.Ru

Шевченко в марте огласит решение по Ракицкому в сборной: «Я уже его принял»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, когда огласит решение о вызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.

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Источник: Sports.Ru

— Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.

— Вы в раздумьях?

— Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте, — сказал Шевченко в программе «Профутбол».

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