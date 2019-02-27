Черчесов получил «Серебряную лань» в номинации на звание лучшего тренера года

«Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы, — сказал Черчесов. — Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще», — сказал Черчесов.