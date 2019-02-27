Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
13:59 (мск), источник: ТАСС

Черчесов получил «Серебряную лань» в номинации на звание лучшего тренера года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил статуэтку «Серебряная лань» за победу в номинации «Лучший тренер года» по опросу спортивных журналистов России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии вручения наград, которая проходит в Олимпийском комитете России.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Хочется уже смотреть вперед, у нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы, — сказал Черчесов. — Мы рады, что нас оценили за вклад, но планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Было хорошее лето 2018 года, надеюсь, что такое лето у нас будет еще», — сказал Черчесов.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Российские футболисты также стали победителями в номинации «Лучшая команда». «Серебряная лань», принадлежащая игрокам, также была вручена Черчесову.

Сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). По ходу турнира сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступила сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала оказалась сильнее команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти).

Среди спортсменов лауреатами «Серебряной лани» стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в игре «Вашингтона»
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
«Медведева нестабильна»: кто поедет на чемпионат мира
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Я была в детском доме, там неприятно». История семьи Семака
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь