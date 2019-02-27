Экс-тренеру сборной Узбекистана отменили пожизненную дисквалификацию

В январе 2018 года Бабаян был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности в стране. По данным ассоциации, специалист при выборе игроков в состав полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов, что негативно отразилось на уровне сборной и стало причиной недовольства болельщиков.

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«ФК “Бунедкор” под личную ответственность попросил о смягчении дисциплинарных санкций в отношении Самвела Бабаяна. Члены исполнительного комитета АФУ единодушно поддержали обращение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ассоциации, это сделано «исходя из принципов гуманизма по отношению к лицам, вставшим на путь исправления».