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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-тренеру сборной Узбекистана отменили пожизненную дисквалификацию

ТАШКЕНТ, 27 фев — РИА Новости. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) отменила пожизненную дисквалификацию бывшего главного тренера национальной сборной Самвела Бабаяна под поручительство ташкентского «Бунедкора», сообщает пресс-служба АФУ.

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В январе 2018 года Бабаян был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности в стране. По данным ассоциации, специалист при выборе игроков в состав полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов, что негативно отразилось на уровне сборной и стало причиной недовольства болельщиков.

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«ФК “Бунедкор” под личную ответственность попросил о смягчении дисциплинарных санкций в отношении Самвела Бабаяна. Члены исполнительного комитета АФУ единодушно поддержали обращение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ассоциации, это сделано «исходя из принципов гуманизма по отношению к лицам, вставшим на путь исправления».

Бабаян в начале сентября 2017 года был отстранен от руководства сборной Узбекистана после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.

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