Эти игроки могут дебютировать за сборную России до конца сезона. За ними точно следит Черчесов

Источник: Sport24

Возобновление сезона РПЛ — это не только финишная прямая чемпионской гонки и игра наших клубов в плей-офф еврокубков. Это и матчи сборных, а в первую очередь — старт отбора к Евро-2020. Самое время вспомнить игроков, которые могут заслужить дебют в сборной России в оставшихся 13 турах чемпионата.

Николай Рассказов, «Спартак»

21 год, правый защитник

В «Спартаке» сейчас куча молодых футболистов, которые в теории в ближайшие пару лет могут оказаться в сборной России. В первую очередь речь о Гулиеве, Игнатове, Ломовицком и Максименко. Но на их позициях серьезнейшая конкуренция, да и в составе они появляются нерегулярно. Например, сложно сказать, будет ли играть Максименко после возвращения Селихова. А вот Рассказов ворвался в старт «Спартака», вытеснил Андрея Ещенко и имеет все шансы оказаться в сборной. Правда, выиграть конкуренцию у Фернандеса для него — все равно пока невыполнимая задача.

Сергей Паршивлюк, «Ростов»

29 лет, правый защитник

О приглашении Паршивлюка в сборную ходят разговоры уже не первый месяц, хотя формально он получал вызов и раньше и даже выходил в ее составе на поле. Правда, лишь в товарищеских матчах. Сергей проводит очень стабильный сезон, закрывая как позицию правую центрального защитника в тройке, так и весь фланг. Правда, Черчесов в роли сменщика Фернандеса видит либо Игоря Смольникова, либо Кирилла Набабкина. К тому же, есть намного более молодой кандидат.

Дмитрий Скопинцев, «Краснодар»

21 год, левый защитник

В первой части сезона Скопинцев закрывал противоположную Паршивлюку бровку — на их рывках и навесах строилась игра «Ростова». Зимой Дмитрий перешел в «Краснодар», и тут пробиться в основу будет гораздо труднее. Скопинцев — быстрый, техничный и смелый футболист, редкость в нашем футболе. Но его проблемы при игре в обороне, похоже, заставляют Черчесова откладывать вызов в сборную, так как в четверке защитников его использовать очень рискованно — лучшие свои качества Скопинцев проявляет при схеме 3-X-X.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

22 года, опорник

«Локо» в этом сезоне не впечатляет, и, наверное, единственный, кто прогрессирует в этом сезоне, — Дмитрий Баринов. Он может закрыть любую позицию в центре — Семин пробовал его и в тройке центральных защитников, и в опорной зоне, и ближе к атаке. Баринов, благодаря своей активности и неплохим задаткам чтения игры, здорово дополняет Игоря Денисова и нередко угрожает воротам соперника дальними ударами.

Ильзат Ахметов, ЦСКА

21 год, центральный полузащитник

Дебют Ахметова в сборной — лишь дело времени. Черчесов вызывал Ильзата еще на ноябрьские матчи, но тот получил серьезную травму плеча и сыграть так и не смог. Мало кто сомневается, что полузащитник ЦСКА будет вызван уже на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Более того, очень вероятно, что он получит место в основе и будет привыкать к роли одного из ключевых игроков в центре поля.

Иван Обляков, ЦСКА

20 лет, центральный полузащитник

Обляков еще не показывает настолько стабильную игру, как Ахметов — зато он более универсален и может исполнять разные роли на поле. Иван много двигается, способен закрыть позицию как в центре поля, так и на фланге, входит в 20-ку РПЛ по числу передач в штрафную. Если Обляков продолжит прогрессировать, то в скором времени точно получит первый вызов в национальную команду.

Игорь Коновалов, «Рубин»

22 года, центральный полузащитник

Этой зимой «Зенит» всерьез рассматривал Коновалова в качестве замены Леандро Паредесу, но остановился на других кандидатурах. Игорь пробился в основу «Рубина» и является одним из важнейших игроков в центре поля, активно участвуя в прессинге и разгоняя атаки длинными передачами. Скоро центральный полузащитник может приносить пользу и сборной. Если он не подвержен «проклятию игроков Бердыева», которые жгут только под руководством Курбана Бекиича.

Зелимхан Бакаев, «Арсенал» Тула

22 года, правый полузащитник

Воспитанник «Спартака» Бакаев получил игровую практику в тульском «Арсенале» Олега Кононова и стал одним из главных открытий первой части сезона. Очень вероятно, что в следующем сезоне тренер будет делать на него ставку уже в «Спартаке», по возвращению из аренды.

Бакаев — лучший в РПЛ по количеству и качеству обводок, забил уже 5 мячей и является одним из ключевых игроков «Арсенала» в организации прессинга и вылетам команды в контратаки. В сборной это интересная альтернатива Алексею Ионову. Также Черчесов может рассмотреть партнера Бакаева по Туле Резиуана Мирзова, такого же техничного и быстрого вингера.

Андрей Панюков, «Урал»

24 года, нападающий.

Не самый очевидный вариант. Панюков почти всю карьеру пытался пробиться в первую команду «Зенита», но у него это не получилось. Зато поперло в аренде в «Урале» — 4 гола в 10 матчах этого сезона РПЛ. Правда, для продуктивной игры Панюкову нужно создать определенные условия. Но в качестве пробивного напарника для Дзюбы он кажется предпочтительнее (простите, если сможете) Антона Заболотного.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

19 лет, нападающий

Шапи — самый продуктивный джокер нашего чемпионата. После гола в ворота «Байера», который вывел «Краснодар» в 1/8 ЛЕ, форвард серьезно повысил свою популярность. Скорость, напор, а главное — крутейшая реализация, вот то, что должно помочь Сулейманову дебютbровать за сборную уже до конца этого сезона. Также на прицеле у тренерского штаба наверняка и напарник Шапи Иван Игнатьев. Но у него с реализацией и стабильностью пока что серьезные проблемы.

Федор Чалов, ЦСКА

20 лет, нападающий