Соперник Казахстана по Лиге наций назначил нового главного тренера
Словенец Славиша Стоянович официально назначен главным тренером сборной Латвии по футболу.
Словенец Славиша Стоянович официально назначен главным тренером сборной Латвии по футболу.
Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года. Зимой Стоянович покинул болгарский «Левски», где его сменил
Также в тренерской карьере Стояновича были китайский «Чанчунь Ятай», бельгийский «Льерс», сербская «Црвена Звезда», сборная Словении и словенские «Целе», «Домжале», «Иванчна-Горица» и «Слован».
«Кандидатура Стояновича являлась приоритетной для нас. Мы рассматривали и другие варианты», — сказал президент Латвийской футбольной федерации Каспар Горкш.
Сборная Латвии в квалификации Евро-2020 сыграет со сборными Польши, Австрии, Израиля, Словении и Македонии.
До Стояновича Латвию возглавлял финн Миксу Паателайнен, который покинул свой пост после провала в Лиге наций. Команда заняла третье место в первой группе дивизиона D, где победила Грузия, вторым стал Казахстан, а четвертым финишировала Андорра.