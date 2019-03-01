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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Казахстана по Лиге наций назначил нового главного тренера

Словенец Славиша Стоянович официально назначен главным тренером сборной Латвии по футболу.

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Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года. Зимой Стоянович покинул болгарский «Левски», где его сменил экс-тренер «Ордабасы» Георги Дерменджиев. Для него этот опыт работы станет вторым в Латвии — в 2017 году словенец возглавлял «Ригу».

Также в тренерской карьере Стояновича были китайский «Чанчунь Ятай», бельгийский «Льерс», сербская «Црвена Звезда», сборная Словении и словенские «Целе», «Домжале», «Иванчна-Горица» и «Слован».

«Кандидатура Стояновича являлась приоритетной для нас. Мы рассматривали и другие варианты», — сказал президент Латвийской футбольной федерации Каспар Горкш.

Сборная Латвии в квалификации Евро-2020 сыграет со сборными Польши, Австрии, Израиля, Словении и Македонии.

До Стояновича Латвию возглавлял финн Миксу Паателайнен, который покинул свой пост после провала в Лиге наций. Команда заняла третье место в первой группе дивизиона D, где победила Грузия, вторым стал Казахстан, а четвертым финишировала Андорра.

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