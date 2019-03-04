Лихачев приостановил работу в московском «Спартаке»

Источник: Р-Спорт

Как отмечается, специалист решил приостановить свою работу в «Спартаке», чтобы сосредоточиться на национальной команде в этом сезоне.

«В связи с тем, что национальной сборной России по пляжному футболу предстоит насыщенный и ответственный сезон с большим количеством международных турниров мирового уровня, мною принято решение о приостановлении работы на должности главного тренера “Спартака”. Высокие задачи, которые стоят перед национальной командой, не оставляют мне возможности в совмещении двух постов в этом сезоне», — заявил Лихачев.

«Я принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде России для выполнения тех высоких задач, которые стоят перед главной командой страны. Хочу поблагодарить за совместную работу всех футболистов, тренерский штаб и руководство “Спартака” и пожелать успехов красно-белым в сезоне 2019 года», — добавил тренер.