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17:42 (мск), источник: Р-Спорт

Лихачев приостановил работу в московском «Спартаке»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оставил аналогичный пост в московском «Спартаке», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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Источник: Р-Спорт

Как отмечается, специалист решил приостановить свою работу в «Спартаке», чтобы сосредоточиться на национальной команде в этом сезоне.

«В связи с тем, что национальной сборной России по пляжному футболу предстоит насыщенный и ответственный сезон с большим количеством международных турниров мирового уровня, мною принято решение о приостановлении работы на должности главного тренера “Спартака”. Высокие задачи, которые стоят перед национальной командой, не оставляют мне возможности в совмещении двух постов в этом сезоне», — заявил Лихачев.

«Я принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде России для выполнения тех высоких задач, которые стоят перед главной командой страны. Хочу поблагодарить за совместную работу всех футболистов, тренерский штаб и руководство “Спартака” и пожелать успехов красно-белым в сезоне 2019 года», — добавил тренер.

Лихачев возглавлял «Спартак» с 2017 года и завоевал вместе с командой бронзовые медали чемпионата России в 2018 году, а также вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Во главе сборной специалист находится с 2010 года и дважды завоевывал с российской национальной командой титул чемпионов мира.

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