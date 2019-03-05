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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лев сообщил Хуммельсу, Боатенгу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил трем игрокам о том, что больше не будет вызывать их в национальную команду. В их число попали хавбек Томас Мюллер, а также защитники Матс Хуммельс и Джером Боатенг.

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Источник: AP 2019

Все эти игроки выступают за «Баварию». В составе сборной Германии они становились чемпионами мира в 2014 году.

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— Я планирую больше не вызывать этих игроков в сборную, — приводит слова Лева Bild. — Мне было важно объяснить футболистам «Баварии» данное решение. Я сообщил им об этом в понедельник. Пришло время определить будущий курс сборной Германии. Уверен, это правильный шаг.

В текущем сезоне 29-летний Мюллер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. 30-летний Хуммельс принял участие в 26 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом. 30-летний Боатенг провел 24 матча и отметился 1 результативной передачей.

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