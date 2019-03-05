Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях

Источник: AP 2019

По информации издания, Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий, при соблюдении которых нападающий появится в составе команды. В частности, футболистам сборной Марокко запрещено грубо играть против аргентинца, а также меняться с ним футболками. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и болельщиков.

Кроме того, организаторам матча запрещено разглашать название отеля, в котором разместится сборная Аргентины. Взамен аргентинская сторона обязуется дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.

Товарищеский матч между сборными Марокко и Аргентины состоится 26 марта в Рабате.