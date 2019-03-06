Экс-тренер сборной Казахстана покинул «Рубин» и получил предложение от клуба Бундеслиги

«Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов — это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!» — прокомментировал свой уход Кафанов.

Напомним, что 58-летний специалист долгое время являлся помощником Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове». Кроме того, он входил в тренерский штаб Юрия Красножана, когда тот возглавлял сборную Казахстана. Именно тогда Кафанов обратил внимание на Стаса Покатилова, инициировав его трансфер в «Ростов».