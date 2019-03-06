Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
14:10 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана покинул «Рубин» и получил предложение от клуба Бундеслиги

Казанский «Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Виталия Кафанова, который ранее работал в штабе сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт российского клуба.

Наверх

«Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов — это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!» — прокомментировал свой уход Кафанов.

Читайте также
«Рубин» и «Локомотив» определят полуфиналиста Олимп — Кубка России по футболу

Напомним, что 58-летний специалист долгое время являлся помощником Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове». Кроме того, он входил в тренерский штаб Юрия Красножана, когда тот возглавлял сборную Казахстана. Именно тогда Кафанов обратил внимание на Стаса Покатилова, инициировав его трансфер в «Ростов».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», у Кафанова есть предложения от двух немецких клубов (один из них — «Шальке»), а также от «Краснодара» и «Зенита».

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Сразится ли Андрей Скабелка с "Авангардом" или "Торпедо" выбьет "Барыс" из Кубка Гагарина?
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
СМИ: Норвежский лыжник получил условный срок за ДТП
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь