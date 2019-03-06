Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистов из российского и испанского клубов вызвали в молодежную сборную Казахстана

Старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу U-21 Александр Москаленко объявил список игроков, вызванных на турнир Antalya Cup 2019, сообщается на сайте КФФ.

Наверх

В список вошел 21 футболист, в том числе 20-летний полузащитник Акмаль Бахтияров, выступающий за ФК «Сочи» из ФНЛ, а также 19-летний Динмухаммед Кашкен из испанской «Касабланки».

С 16 по 19 марта команда проведет подготовку в Талгаре, а следом отправится в Турцию, где примет участие в международном турнире. Соперниками казахстанской «молодежки» команды станут ровесники из Латвии, Эстонии и Украины.

Читайте также
Экс-защитник сборной Казахстана местом продолжения карьеры выбрал клуб из первой лиги

Вратари: Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»).

Защитники: Рауан Орынбасар («Жетысу»), Алибек Касым («Кайрат»), Талгат Кусяпов, Лев Скворцов (оба — «Астана»), Сагадат Турсынбай («Иртыш»), Динмухаммед Кашкен («Касабланка», Испания).

Полузащитники: Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Алтынбек Тулеев («Алтай»), Владислав Прокопенко («Астана»), Рамазан Оразов («Кайрат»), Бекзат Курманбекулы («Кайсар»), Наурызбек Жагоров («Акжайык»), Жан-Али Пайруз, Дмитрий Бачек (оба — «Шахтер»).

Нападающие: Жандос Солтан («Каспий»), Рамазан Каримов («Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Артур Шушеначев, Марлен Айманов (оба — «Кайрат А»).

Резерв: вратари — Данил Подымский («Астана»), Илья Сотник («Иртыш»), Данил Устименко («Кайрат»), защитник — Артем Попов («Иртыш»), полузащитники — Султан Сагнаев («Астана»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Султанбек Астанов, Мухит Жаксылык, Максим Ваганов (все — «Ордабасы»), Евгений Мосин («Екибастуз»), нападающие — Оркен Махан («Қайсар»), Ержан Ибрагимов («Акжайык»).

Тренерский штаб: Александр Москаленко — старший тренер, Кайрат Нурдаулетов — ассистент старшего тренера, Александр Кузнецов — ассистент старшего тренера, Даниил Рихард — тренер вратарей.

Казахстан U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Сразится ли Андрей Скабелка с "Авангардом" или "Торпедо" выбьет "Барыс" из Кубка Гагарина?
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
СМИ: Норвежский лыжник получил условный срок за ДТП
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь