Футболистов из российского и испанского клубов вызвали в молодежную сборную Казахстана

В список вошел 21 футболист, в том числе 20-летний полузащитник Акмаль Бахтияров, выступающий за ФК «Сочи» из ФНЛ, а также 19-летний Динмухаммед Кашкен из испанской «Касабланки».

С 16 по 19 марта команда проведет подготовку в Талгаре, а следом отправится в Турцию, где примет участие в международном турнире. Соперниками казахстанской «молодежки» команды станут ровесники из Латвии, Эстонии и Украины.