Футболистов из российского и испанского клубов вызвали в молодежную сборную Казахстана

В список вошел 21 футболист, в том числе 20-летний полузащитник Акмаль Бахтияров, выступающий за ФК «Сочи» из ФНЛ, а также 19-летний Динмухаммед Кашкен из испанской «Касабланки».
С 16 по 19 марта команда проведет подготовку в Талгаре, а следом отправится в Турцию, где примет участие в международном турнире. Соперниками казахстанской «молодежки» команды станут ровесники из Латвии, Эстонии и Украины.
Вратари: Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»).
Защитники: Рауан Орынбасар («Жетысу»), Алибек Касым («Кайрат»), Талгат Кусяпов, Лев Скворцов (оба — «Астана»), Сагадат Турсынбай («Иртыш»), Динмухаммед Кашкен («Касабланка», Испания).
Полузащитники: Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Алтынбек Тулеев («Алтай»), Владислав Прокопенко («Астана»), Рамазан Оразов («Кайрат»), Бекзат Курманбекулы («Кайсар»), Наурызбек Жагоров («Акжайык»), Жан-Али Пайруз, Дмитрий Бачек (оба — «Шахтер»).
Нападающие: Жандос Солтан («Каспий»), Рамазан Каримов («Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Артур Шушеначев, Марлен Айманов (оба — «Кайрат А»).
Резерв: вратари — Данил Подымский («Астана»), Илья Сотник («Иртыш»), Данил Устименко («Кайрат»), защитник — Артем Попов («Иртыш»), полузащитники — Султан Сагнаев («Астана»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Султанбек Астанов, Мухит Жаксылык, Максим Ваганов (все — «Ордабасы»), Евгений Мосин («Екибастуз»), нападающие — Оркен Махан («Қайсар»), Ержан Ибрагимов («Акжайык»).
Тренерский штаб: Александр Москаленко — старший тренер, Кайрат Нурдаулетов — ассистент старшего тренера, Александр Кузнецов — ассистент старшего тренера, Даниил Рихард — тренер вратарей.