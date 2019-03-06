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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Баварию» смущает решение Лёва не вызывать в сборную Хуммельса и Мюллера

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Руководство «Баварии» заявило, что их смутило решение главного тренера сборной Германии по футболу Йоахима Лёва, прекратить вызывать в бундестим игроков мюнхенской команды Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.

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Источник: Reuters

Во вторник было объявлено, что Боатенг, Хуммельс и Мюллер больше не получат вызов в сборную Германии. Решение об этом было принято главным тренером бундестим Йоахимом Лёвом, который уже объявил игрокам во вторник, что больше не нуждается в их услугах.

«Мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не самый подходящий. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, по прошествии трех с половиной месяцев, перед матчем против “Вольфсбурга” и ответным, важнейшим, матчем Лиги чемпионов против “Ливерпуля” общественность и наши футболисты были проинформированы об известном решении», — говорится в заявлении председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге и спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича на сайте команды.

«Еще больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лёва и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии) на Зэбенерштрассе, о котором мы не были уведомлены», — говорится в заявлении.

Боатенг, Хуммельс и Мюллер являются чемпионами мира-2014 года в составе сборной Германии. Мюллер сыграл за национальную команду 100 матчей, Хуммельс — 70, Боатенг — 76.

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