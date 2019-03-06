Мюллер: Я в шоке от решения Лева

Футболист до сих пор не может понять, с чем связано решение главного тренера.

«Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь из-за того, как это было представлено. Не понимаю, почему принятое решение является настолько окончательным. Я был в шоке от слов Лева», — цитирует Мюллера Goal.