Мюллер: Я в шоке от решения Лева
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно решение тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не включать его в состав национальной команды, передает «Советский спорт».
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно решение тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не включать его в состав национальной команды, передает «Советский спорт».
Футболист до сих пор не может понять, с чем связано решение главного тренера.
«Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь
Лев 5 марта сообщил, что не планирует больше включать в состав национальной команды Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.