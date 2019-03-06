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22:29 (мск), источник: Газета.Ру

Мюллер: Я в шоке от решения Лева

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно решение тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не включать его в состав национальной команды, передает «Советский спорт».

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Источник: Reuters

Футболист до сих пор не может понять, с чем связано решение главного тренера.

«Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь из-за того, как это было представлено. Не понимаю, почему принятое решение является настолько окончательным. Я был в шоке от слов Лева», — цитирует Мюллера Goal.

Лев 5 марта сообщил, что не планирует больше включать в состав национальной команды Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.

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