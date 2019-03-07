Полузащитник «Монпелье» Адуев получил вызов в молодежную сборную России

В состав команды также вошел голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, игроки московского «Спартака» Николай Рассказов и Александр Ломовицкий, полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Иван Ломаев («Чертаново», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»);.

защитники: Сергей Бородин («Краснодар-2»), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Сочи»), Даниил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка», Москва), Михаил Лысов («Локомотив», Москва), Николай Рассказов («Спартак», Москва);.

полузащитники: Амир Адуев («Монпелье», Франция), Даниил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Краснодар-2»), Александр Ломовицкий («Спартак», Москва), Леон Мусаев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив», Москва);.

нападающие: Максим Глушенков («Спартак», Москва), Вячеслав Грулев («Динамо», Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»).

«Амира я давно знаю, со времен своей клубной работы в РПЛ (Российской премьер-лиге), и внимательно слежу за ним. Мы даем ему шанс проявить себя, хотим лучше познакомиться с ним, посмотреть, как он адаптируется в коллективе. Если он окажется боевой единицей для молодежной сборной, все будут только рады», — прокомментировал вызов Адуева старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

По его словам, из-за травмы в сборную не вызван полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. «Надеемся, что впоследствии он станет одним из лидеров нашего коллектива. Также, по согласованию с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым, нападающего ЦСКА Федора Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет. Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», — добавил Галактионов.