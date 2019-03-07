Месси впервые после чемпионата мира — 2018 был вызван в сборную Аргентины
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко.
Месси впервые сыграет за национальную команду с чемпионата мира 2018 года в России.
После чемпионата мира появились слухи о возможном уходе Месси из сборной. Вскоре стало известно, что Месси пока не будет вызываться в сборную. Капитану было предложено вернуться, когда он сам этого захочет.
За сборную Аргентины Месси провёл 128 матчей и забил 65 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству забитых голов.
В составе сборной Месси становился