Феллайни завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу

Феллайни, которому в ноябре исполнится 32 года, сыграл за национальную команду Бельгии 87 матчей и забил 18 мячей. На прошедшем чемпионате мира в России в составе сборной Бельгии он стал бронзовым призером турнира.

«После 12 лет выступлений за сборную Бельгии я решил завершить карьеру в национальной команде. Это было нелегкое решение для меня. Я чувствую, что настало время уйти и позволить следующему поколению бельгийских игроков продолжить этот очень успешный период в футбольной истории Бельгии», — написал Феллайни в своем аккаунте в Instagram.