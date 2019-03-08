Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.03
Челси3
Динамо К0
Футбол. Еврокубки
7.03
Наполи3
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.03
Валенсия2
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
7.03
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
7.03
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
7.03
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
7.03
Ренн3
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
7.03
Зенит1
Вильярреал3
Футбол. Кубок России
7.03
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
17Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России
8«Порту» выбил «Рому» из Лиги чемпионов
00:55 (мск), источник: Р-Спорт

Феллайни завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Полузащитник Маруан Феллайни заявил, что завершает выступления за сборную Бельгии по футболу.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Феллайни, которому в ноябре исполнится 32 года, сыграл за национальную команду Бельгии 87 матчей и забил 18 мячей. На прошедшем чемпионате мира в России в составе сборной Бельгии он стал бронзовым призером турнира.

«После 12 лет выступлений за сборную Бельгии я решил завершить карьеру в национальной команде. Это было нелегкое решение для меня. Я чувствую, что настало время уйти и позволить следующему поколению бельгийских игроков продолжить этот очень успешный период в футбольной истории Бельгии», — написал Феллайни в своем аккаунте в Instagram.

Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
«Краснодар» били на «Месталье». Обзор матча Лиги Европы
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
«Челси» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Арсенал» уступил «Ренну» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь