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22:19 (мск), источник: ТАСС

Футболистки сборной США обвинили национальную федерацию в дискриминации

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Футболистки женской национальной сборной США обратились в суд Лос-Анджелеса с иском в отношении Федерации футбола США. Как сообщила в пятницу телекомпания NBC, 28 членов сборной обвиняют организацию в дискриминации в том, что касается их заработной платы, медицинского обслуживания, условий поездок и объема тренировок.

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Источник: AFP 2019

Этот гражданский иск, отметила телекомпания, был подан в Международный женский день за три месяца до открытия в Париже чемпионата мира среди женских команд (7 июня) и фактически повторяет содержание жалобы на дискриминацию, направленной в 2016 году пятью игроками сборной, в том числе лидерами команды Карли Ллойд и Алекс Морган, в Комиссию по равным возможностям.

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Чемпионаты мира по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года. Женская национальная сборная США по футболу трижды завоевывала звание чемпионов мира (1991, 1999, 2015), являясь самой титулованной командой. Кроме того, американки четыре раза выигрывали золото Олимпийских игр (1996, 2004−2012).

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 7 июня по 7 июля в девяти городах Франции. Сборная России не смогла квалифицироваться в финальную часть турнира.
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