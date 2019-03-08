Футболистки сборной США обвинили национальную федерацию в дискриминации

Этот гражданский иск, отметила телекомпания, был подан в Международный женский день за три месяца до открытия в Париже чемпионата мира среди женских команд (7 июня) и фактически повторяет содержание жалобы на дискриминацию, направленной в 2016 году пятью игроками сборной, в том числе лидерами команды Карли Ллойд и Алекс Морган, в Комиссию по равным возможностям.