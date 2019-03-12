Футболисты белорусской «молодежки» проведут гостевой спарринг с литовцами

Тренерский штаб белорусской команды во главе с Михаилом Мархелем вызвал на предматчевый тренировочный сбор 23 футболистов:
вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Максим Плотников («Динамо», Минск), Максим Белов («Дняпро-МЧЗ», Могилев);.
защитники — Константин Кучинский («Белшина», Бобруйск), Владислав Яцкевич («Сморгонь»), Максим Швецов, Владислав Лях (оба — «Динамо», Минск), Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ», Минск), Илья Лукашевич («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Владислав Глинский («Торпедо», Минск);.
полузащитники — Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Денис Гречихо, Артем Концевой (оба — «Дняпро-МЧЗ», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Дмитрий Сибилев («Рух», Брест), Александр Ксенофонтов («Динамо», Минск), Артем Петренко, Валерий Сенько (оба — «Славия», Мозырь);.
нападающие — Иван Бахар («Минск»), Александр Краснов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Илья Шкурин («Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Федосов («Витебск»).
Перед игрой в литовской столице молодежная сборная Беларуси 22 марта в Минске встретится с гродненским «Неманом». Исполняющим обязанности главного тренера во время предстоящего сбора будет Георгий Кондратьев. Главный тренер «молодежки» Михаил Мархель будет занят работой с юношеской сборной (U-17), которая будет проводить матчи элитного раунда квалификации юношеского чемпионата Европы в Германии.