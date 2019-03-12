Футболисты белорусской «молодежки» проведут гостевой спарринг с литовцами

Перед игрой в литовской столице молодежная сборная Беларуси 22 марта в Минске встретится с гродненским «Неманом». Исполняющим обязанности главного тренера во время предстоящего сбора будет Георгий Кондратьев. Главный тренер «молодежки» Михаил Мархель будет занят работой с юношеской сборной (U-17), которая будет проводить матчи элитного раунда квалификации юношеского чемпионата Европы в Германии.