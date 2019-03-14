Футбольный Кубок Америки в 2020 году пройдет в Аргентине и Колумбии

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Решение было принято на заседании совета CONMEBOL, которое состоялось в среду в Майами (США). Отмечается, что кандидатуры Аргентины и Колумбии в качестве совместной площадки для проведения турнира были выбраны в рамках концепции «сближения южноамериканского футбола со своими болельщиками».

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Ранее федерации футбола США и Австралии предложили провести Кубок Америки-2020, но их предложения было решено отклонить.

В числе причин, по которым было отклонено предложение США, указан, в частности, тот факт, что в декабре 2018 года CONMEBOL отправил шести членам-ассоциациям CONCACAF (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) приглашение принять участие в трех Кубках Америки (2020, 2024 и 2028 годов), которое было отклонено.