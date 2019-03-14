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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Легионера «Астаны» вызвали в сборную на матчи с Германией и Португалией

Защитник «Астаны» Антонио Рукавина вызван в сборную Сербии, сообщает официальный сайт клуба.

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20 марта сербы в Вольфсбурге сыграют товарищеский матч с Германией, а через пять дней в Лиссабоне в рамках отборочного цикла Евро-2020 встретятся с Португалией.

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В активе 35-летнего Рукавины — 55 матчей за сборную. В ее составе он играл на чемпионатах мира-2010 и 2018, а в «Астану» перешел прошлым летом.

Меркель, Сейдахмет, Зайнутдинов и еще 21 игрок вызваны в сборную Казахстана на матчи с Шотландией и Россией.

Вызов получил и форвард «Астаны» Рангело Янга, который 23 марта со сборной Кюрасао в рамках Лиги наций КОНКАКАФ (Северная Америка) сыграет с командой Антигуа и Барбуды. В его активе — 10 голов в 13 матчах.

За «Астану» 26-летний Янга выступает с лета 2018 года. На юношеском уровне он выступал за Голландию, в которой живет с рождения, но затем выбрал Кюрасао, откуда эмигрировали его родители.

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