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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Китая

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Китая, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: Р-Спорт

Каннаваро с ноября 2017 года возглавляет китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Сообщается, что 45-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

«Китайская футбольная ассоциация приняла это решение на основе всестороннего изучения его опыта и тактического стиля, знакомства с китайскими игроками и других факторов», — говорится в заявлении организации.

Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения контракта итальянца Марчелло Липпи. Именно под руководством Липпи в 2006 году Каннаваро стал чемпионом мира.

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