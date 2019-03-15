Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Китая

Источник: Р-Спорт

Каннаваро с ноября 2017 года возглавляет китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Сообщается, что 45-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

«Китайская футбольная ассоциация приняла это решение на основе всестороннего изучения его опыта и тактического стиля, знакомства с китайскими игроками и других факторов», — говорится в заявлении организации.