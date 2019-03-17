Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Факел0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер0
Вердер2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа2
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
16:30
Лион
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Авангард К
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
17:15
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Севилья
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа0
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ренн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Химки0
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Удинезе
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Томь0
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
16:04 (мск), источник: Газета.Ру

Павлюченко поддержал Погребняка после скандального высказывания

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, выступившего против натурализации игроков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Погребняк отметил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.

«То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому за что давать дисквалификацию сложно понять», — цитирует Павлюченко Sport24.

Экс-игрок сборной отметил, что и сам часто выступал с критикой натурализации.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У Юлии Началовой начался отек мозга?
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
«Довыпендривался!»: как Россия поиздевалась над Фуркадом
Плей-офф КХЛ: «Авангард» провел худший матч за два месяца
Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ
Даниил Квят поделился эмоциями от первой гонки сезона в «Ф-1»
«Барселона» вновь заинтересовалась чемпионом мира из «Атлетико»
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь