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21:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча

В матче юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет произошла драка между спортсменками сборных России и Швейцарии.

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Во втором тайме перепалку устроили россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Памен отняла у Люстины мяч, толкнув ее, и получила от соперницы пинок и удар в лицо. Обе спортсменки были удалены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе.

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