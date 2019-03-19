Ари ответил Погребняку: «Обидно, что такие слова говорит футболист, поигравший в разных странах»

Источник: РИА "Новости"

«Я бы даже ничего не сказал, потому что этот парень просто не заслуживает внимания. Мне жаль осознавать, что здесь еще остается нечто такое, но я продолжу защищать цвета национальной команды.

Я прошел через многие сложности в течение моей карьеры, так что меня это не беспокоит. Мне просто обидно, что об этом говорит футболист, который выступал за разные клубы в разных странах. Многие сказали, что этот парень Погребняк говнюк, потому что дал такое интервью. РФС должен его оштрафовать, такое очень расстраивает. Ари

Я сталкивался с проявлениями расизма в России, как и другие темнокожие игроки вроде Роберто Карлоса, Халка и Это’о, которые здесь выступали. Но это было несколько лет назад, больше мы этого не видим. Говорят, что это больше распространено в Санкт-Петербурге.

В России я чувствую себя как дома, я живу здесь уже десять лет, у меня здесь дочь, много друзей и в будущем я планирую остаться жить здесь, периодически приезжая в Бразилию.

Когда я играл в Москве, я провел три с половиной года в «Спартаке», я играл в Лиге чемпионов и проводил замечательные сезоны. И болельщики по-прежнему ко мне здорово относятся, когда встречают на улице, спрашивают, когда я вернусь.

Партнеры по сборной всегда относились ко мне очень хорошо, все без исключения. Ребята из национальной команды уважают меня за мой опыт в России, поэтому я даже не парюсь по поводу таких ситуаций. Все, кто знает меня и болеет за сборную и клубы, где я играл, меня поддерживают. Этого достаточно, — сказал Ари.