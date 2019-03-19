Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
11Возвращение Зидана, драма в Кубке Англии и другие события выходных
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Ари ответил Погребняку: «Обидно, что такие слова говорит футболист, поигравший в разных странах»

Форвард «Краснодара» Ари ответил на слова Павла Погребняка, назвавшего смешным выступление темнокожего футболиста за сборную России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я бы даже ничего не сказал, потому что этот парень просто не заслуживает внимания. Мне жаль осознавать, что здесь еще остается нечто такое, но я продолжу защищать цвета национальной команды.

Я прошел через многие сложности в течение моей карьеры, так что меня это не беспокоит. Мне просто обидно, что об этом говорит футболист, который выступал за разные клубы в разных странах. Многие сказали, что этот парень Погребняк говнюк, потому что дал такое интервью. РФС должен его оштрафовать, такое очень расстраивает.
Ари

Я сталкивался с проявлениями расизма в России, как и другие темнокожие игроки вроде Роберто Карлоса, Халка и Это’о, которые здесь выступали. Но это было несколько лет назад, больше мы этого не видим. Говорят, что это больше распространено в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Погребняк: Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России

В России я чувствую себя как дома, я живу здесь уже десять лет, у меня здесь дочь, много друзей и в будущем я планирую остаться жить здесь, периодически приезжая в Бразилию.

Когда я играл в Москве, я провел три с половиной года в «Спартаке», я играл в Лиге чемпионов и проводил замечательные сезоны. И болельщики по-прежнему ко мне здорово относятся, когда встречают на улице, спрашивают, когда я вернусь.

Партнеры по сборной всегда относились ко мне очень хорошо, все без исключения. Ребята из национальной команды уважают меня за мой опыт в России, поэтому я даже не парюсь по поводу таких ситуаций. Все, кто знает меня и болеет за сборную и клубы, где я играл, меня поддерживают. Этого достаточно, — сказал Ари.

Погребняк сказал, что ему смешно видеть темнокожих в сборной. Это грозит баном на 10 матчей.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Сногсшибательная девушка футболиста из Италии (фото)
Самая красивая телеведущая на спортивном канале
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
Футболист «Спартака» покинул расположение сборной России
Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Молодой швед побил клубный рекорд Буре в НХЛ
Олег Романцев оценил игру Глушакова в матче «Спартак» — «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь