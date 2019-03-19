Ари ответил Погребняку: «Обидно, что такие слова говорит футболист, поигравший в разных странах»
Форвард «Краснодара» Ари ответил на слова Павла Погребняка, назвавшего смешным выступление темнокожего футболиста за сборную России.
Форвард «Краснодара» Ари ответил на слова Павла Погребняка, назвавшего смешным выступление темнокожего футболиста за сборную России.
«Я бы даже ничего не сказал, потому что этот парень просто не заслуживает внимания. Мне жаль осознавать, что здесь еще остается нечто такое, но я продолжу защищать цвета национальной команды.
Я прошел через многие сложности в течение моей карьеры, так что меня это не беспокоит. Мне просто обидно, что об этом говорит футболист, который выступал за разные клубы в разных странах. Многие сказали, что этот парень Погребняк говнюк, потому что дал такое интервью. РФС должен его оштрафовать, такое очень расстраивает.
Я сталкивался с проявлениями расизма в России, как и другие темнокожие игроки вроде Роберто Карлоса, Халка и Это’о, которые здесь выступали. Но это было несколько лет назад, больше мы этого не видим. Говорят, что это больше распространено в
В России я чувствую себя как дома, я живу здесь уже десять лет, у меня здесь дочь, много друзей и в будущем я планирую остаться жить здесь, периодически приезжая в Бразилию.
Когда я играл в Москве, я провел три с половиной года в «Спартаке», я играл в Лиге чемпионов и проводил замечательные сезоны. И болельщики
Партнеры по сборной всегда относились ко мне очень хорошо, все без исключения. Ребята из национальной команды уважают меня за мой опыт в России, поэтому я даже не парюсь по поводу таких ситуаций. Все, кто знает меня и болеет за сборную и клубы, где я играл, меня поддерживают. Этого достаточно, — сказал Ари.
Погребняк сказал, что ему смешно видеть темнокожих в сборной. Это грозит баном на 10 матчей.