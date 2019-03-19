Дзюба посоветовал сестрам Авериным «больше не заниматься с Миранчуками»

«Это для наших прекрасных чемпионок. Вы — наша гордость. Мы стремимся к вашим победам. Кое-кто мне сказал, не помню кто, что вы молодцы, прибавляете, улучшаете результаты. Спасибо вам за поддержку. Нам очень приятно. Видел, как вы занимались с Миранчуками. Больше так не делайте, пожалуйста. Больше не занимайтесь с ними. Очень приятно с вами познакомиться», — сказал футболист.