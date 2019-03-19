Дзюба посоветовал сестрам Авериным «больше не заниматься с Миранчуками»
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба пообщался с чемпионками мира по художественной гимнастике Ариной и Диной Авериными, сообщает «Советский спорт».
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба пообщался с чемпионками мира по художественной гимнастике Ариной и Диной Авериными, сообщает «Советский спорт».
Форвард подарил девушкам мяч с автографами игроков национальной команды.
«Это для наших прекрасных чемпионок. Вы — наша гордость. Мы стремимся к вашим победам.