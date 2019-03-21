Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ по футболу
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу, сообщает АФП со ссылкой на Федерацию футбола ОАЭ.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу, сообщает АФП со ссылкой на Федерацию футбола ОАЭ.
Ван Марвейк сменил у руля команды итальянского тренера Альберто Дзаккерони.
Последним местом работы 66-летнего ван Марвейка была сборная Австралии, которую он покинул после того, как команда не смогла выйти в
Ранее ван Марвейк также работал в сборной Нидерландов, дортмундской «Боруссии», «Гамбурге».