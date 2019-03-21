Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ по футболу

Последним местом работы 66-летнего ван Марвейка была сборная Австралии, которую он покинул после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России. В 2015—2017 годах он возглавлял сборную Саудовской Аравии, которая под его началом вышла в финальную стадию российского чемпионата мира. Перед началом турнира он ушел с должности из-за разногласий с федерацией футбола страны относительно условий контракта.