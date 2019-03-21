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00:18 (мск), источник: Р-Спорт

Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ по футболу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу, сообщает АФП со ссылкой на Федерацию футбола ОАЭ.

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Источник: Р-Спорт

Ван Марвейк сменил у руля команды итальянского тренера Альберто Дзаккерони.

Последним местом работы 66-летнего ван Марвейка была сборная Австралии, которую он покинул после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России. В 2015—2017 годах он возглавлял сборную Саудовской Аравии, которая под его началом вышла в финальную стадию российского чемпионата мира. Перед началом турнира он ушел с должности из-за разногласий с федерацией футбола страны относительно условий контракта.

Ранее ван Марвейк также работал в сборной Нидерландов, дортмундской «Боруссии», «Гамбурге».

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