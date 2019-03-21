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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев: Я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что разговаривал с бывшим министром спорта России Виталием Мутко о должности главного тренера сборной страны.

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Источник: РИА "Новости"

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — приводит слова Бердыева Turkmenportal.

Черчесов возглавил национальную команду России в августе 2016 года. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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