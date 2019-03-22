Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Японии в товарищеском матче

Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Японии в товарищеском матче

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу на выезде одержала победу над командой Японии в товарищеском матче.