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16:09 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Японии в товарищеском матче

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу на выезде одержала победу над командой Японии в товарищеском матче.

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Источник: Р-Спорт

Встреча в Йокогаме завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао, реализовавший на 63-й минуте пенальти.

Колумбийский защитник «Зенита» Вильмар Барриос провел на поле весь матч.

Япония
0:1
Первый тайм: 0:0
Колумбия
Футбол, Товарищеские матчи, 22.03.2019, 13:20 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Хадзимэ МориясуКарлуш Кейрош
Голы
Радамель Фалькао64′
Составы команд
Масааки Хигасигути
Камило Варгас
Сэй Муроя
Элибельтон Паласиос
Ген Седзи
Йерри Мина
Такэхиро Томиясу
Давинсон Санчес
Гаку Сибасаки
68′
Дейвер Мачадо
Сея Накадзима
Вильмар Барриос
Се Сасаки
89′
Джефферсон Лерма
Коки Андзаи
Хамес Родригес
87′
Рицу Доан
71′
Альфредо Морелос
Юки Кобаяси
Луис Муриэль
79′
Хотару Ямагути
71′
Луис Диас
Такаси Инуи
Себастьян Вилья
57′
Мусаси Судзуки
65′
Дуван Сапата
Синдзи Кагава
Радамель Фалькао
82′
Такуми Минамино
79′
Матеус Урибе
Даити Камада
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)12
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
20Фолы17
5Офсайды2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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