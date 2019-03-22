Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Японии в товарищеском матче
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу на выезде одержала победу над командой Японии в товарищеском матче.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу на выезде одержала победу над командой Японии в товарищеском матче.
Встреча в Йокогаме завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао, реализовавший на 63-й минуте пенальти.
Колумбийский защитник «Зенита» Вильмар Барриос провел на поле весь матч.
|Хадзимэ Мориясу
|Карлуш Кейрош
|Радамель Фалькао
|64′
|–
|Масааки Хигасигути
|–
|Камило Варгас
|–
|Сэй Муроя
|–
|Элибельтон Паласиос
|–
|Ген Седзи
|–
|Йерри Мина
|–
|Такэхиро Томиясу
|–
|Давинсон Санчес
|–
|Гаку Сибасаки
68′
|–
|Дейвер Мачадо
|–
|Сея Накадзима
|–
|Вильмар Барриос
|–
|Се Сасаки
89′
|–
|Джефферсон Лерма
|–
|Коки Андзаи
|–
|Хамес Родригес
87′
|–
|Рицу Доан
71′
|–
|Альфредо Морелос
|–
|Юки Кобаяси
|–
|Луис Муриэль
79′
|–
|Хотару Ямагути
71′
|–
|Луис Диас
|–
|Такаси Инуи
|–
|Себастьян Вилья
57′
|–
|Мусаси Судзуки
65′
|–
|Дуван Сапата
|–
|Синдзи Кагава
|–
|Радамель Фалькао
82′
|–
|Такуми Минамино
79′
|–
|Матеус Урибе
|–
|Даити Камада
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|2