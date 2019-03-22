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16:54 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.

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Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Кристиан Стуани (24-я и 82-я минуты), еще один гол забил Гастон Перейро (5).

В финале турнира уругвайцы сыграют со сборной Таиланда, которая ранее нанесла поражение команде Китая (1:0).

Узбекистан
0:3
Первый тайм: 0:2
Уругвай
Футбол, Товарищеские матчи, 22.03.2019, 14:35 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Эктор КуперОскар Табарес
Голы
Гастон Перейро5′
Кристиан Стуани24′
Кристиан Стуани82′
Составы команд
Фернандо Муслера
Хосе Хименес
Мартин Касерес
Николас Лодейро
Гастон Перейро
Себастьян Коатес
63′
Диего Годин
Марсело Сараччи
61′
Диего Лаксальт
Джованни Гонсалес
61′
Матиас Весино
Лукас Торрейра
70′
Родриго Бентанкур
Хонатан Родригес
77′
Наитан Нандес
Макси Гомес
83′
Кристиан Стуани
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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