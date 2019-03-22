Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Кристиан Стуани (24-я и 82-я минуты), еще один гол забил Гастон Перейро (5).
В финале турнира уругвайцы сыграют со сборной Таиланда, которая ранее нанесла поражение команде Китая (1:0).
|Эктор Купер
|Оскар Табарес
|Гастон Перейро
|5′
|Кристиан Стуани
|24′
|Кристиан Стуани
|82′
|–
|Фернандо Муслера
|–
|Хосе Хименес
|–
|Мартин Касерес
|–
|Николас Лодейро
|–
|Гастон Перейро
|–
|Себастьян Коатес
63′
|–
|Диего Годин
|–
|Марсело Сараччи
61′
|–
|Диего Лаксальт
|–
|Джованни Гонсалес
61′
|–
|Матиас Весино
|–
|Лукас Торрейра
70′
|–
|Родриго Бентанкур
|–
|Хонатан Родригес
77′
|–
|Наитан Нандес
|–
|Макси Гомес
83′
|–
|Кристиан Стуани
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0