Молодежная сборная Казахстана спаслась от поражения в матче с Латвией на турнире в Турции

Игру казахстанская «молодежка» (U-21) начинала в следующей составе: Бекхан Шайзада — Лев Скворцов, Рауан Орынбасар, Талгат Кусяпов, Сагадат Турсынбай — Рамазан Оразов, Геворг Наджарян, Вячеслав Швырев — Акмаль Бахтияров, Марлен Айманов, Дмитрий Бачек.
Латыши повели в счете уже на третьей минуте, тогда как казахстанцам удалось отыграться на 57-й.
Отметим, что «молодежка» выступает на турнире под руководством нового старшего тренера Александра Москаленко, принявшего команду в январе.
Следующие матчи на турнире казахстанская сборная проведет с Эстонией и Украиной 24 и 25 марта соответственно.