Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Болгария0
Черногория0
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Аргентина
Венесуэла
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Боливия0
Футбол. Сборные
13:20
Япония0
Колумбия1
Футбол. Сборные
23.03
Перу
Парагвай
Футбол. Сборные
23.03
Гватемала
Коста-Рика
Футбол. Сборные
23.03
Мексика
Чили
Все события
Фоторепортажи
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
12Алина Загитова — чемпионка мира!
19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана спаслась от поражения в матче с Латвией на турнире в Турции

Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла вничью (1:1) с Латвией в стартовом матче международного турнира Antalya Cup 2019, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игру казахстанская «молодежка» (U-21) начинала в следующей составе: Бекхан Шайзада — Лев Скворцов, Рауан Орынбасар, Талгат Кусяпов, Сагадат Турсынбай — Рамазан Оразов, Геворг Наджарян, Вячеслав Швырев — Акмаль Бахтияров, Марлен Айманов, Дмитрий Бачек.

Латыши повели в счете уже на третьей минуте, тогда как казахстанцам удалось отыграться на 57-й.

Отметим, что «молодежка» выступает на турнире под руководством нового старшего тренера Александра Москаленко, принявшего команду в январе.

Следующие матчи на турнире казахстанская сборная проведет с Эстонией и Украиной 24 и 25 марта соответственно.

Казахстан U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Латвия U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Она стала главной звездой ЧМ". Американский обозреватель - о "серебре" Турсынбаевой в Японии
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина
Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Осло
Алина Загитова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира
Евролига выступила с заявлением после угроз баскетболисту ЦСКА
УЕФА предъявил Неймару обвинения по итогам матча «ПСЖ» — «МЮ»
Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь