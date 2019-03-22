Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Победу россиянам принесли нападающие «Краснодара». Счёт на 19-й минуте открыл Иван Игнатьев, а перед самым свистком на перерыв второй гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Сбор россиян в Испании продлится до 26 марта. Следующий матч российская молодёжка проведёт с Норвегией (25 марта).