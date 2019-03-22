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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодёжная сборная России U21 обыграла сверстников из Швеции в товарищеском матче. Встреча состоялась в испанской Марбелье.

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Источник: РИА "Новости"

Победу россиянам принесли нападающие «Краснодара». Счёт на 19-й минуте открыл Иван Игнатьев, а перед самым свистком на перерыв второй гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Сбор россиян в Испании продлится до 26 марта. Следующий матч российская молодёжка проведёт с Норвегией (25 марта).

Напомним, что в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.

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