Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе «Атлетико», завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды. Счет в матче открыл экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон (6-я минута), также у победителей отличились Джон Мурильо (44) и Джозеф Мартинес (75, с пенальти). У аргентинцев мяч забил Лаутаро Мартинес (59).