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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе «Атлетико», завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды. Счет в матче открыл экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон (6-я минута), также у победителей отличились Джон Мурильо (44) и Джозеф Мартинес (75, с пенальти). У аргентинцев мяч забил Лаутаро Мартинес (59).

Лионель Месси, возобновивший выступления за сборную Аргентины, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Аргентина
1:3
Первый тайм: 0:2
Венесуэла
Футбол, Товарищеские матчи, 22.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Лионель СкалониРафаэль Дудамель
Голы
Лаутаро Мартинес59′
Хосе Саломон Рондон6′
Джон Мурильо44′
Джозеф Мартинес76′
Составы команд
1Франко Армани
1Вуйлькер Фариньес
3Николас Тальяфико
2Микель Вильянуэва
33′
24Гонсало Монтиэль
3Йордан Осорио
63′
29Хуан Фойт
44′
16Роберто Росалес
5Леандро Паредес
20Рональд Эрнандес
47′
10Лионель Месси
5Хуниор Морено
2Габриэль Меркадо
45′
8Томас Ринкон
82′
4Вальтер Каннеманн
18Янхель Эррера
64′
14Лисандро Мартинес
45′
10Еферсон Сотельдо
25Доминго Бланко
11Дарвин Мачис
79′
18Гонсало Мартинес
45′
7Хуанпи Аньор
87′
27Матиас Суарес
15Джон Мурильо
89′
20Джовани Ло Сельсо
54′78′
26Хан Уртадо
7Роберто Перейра
23Хосе Саломон Рондон
56′72′
22Лаутаро Мартинес
70′
17Джозеф Мартинес
9Дарио Исмаэль Бенедетто
Статистика
2Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
14Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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