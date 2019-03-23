Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе «Атлетико», завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды. Счет в матче открыл
Лионель Месси, возобновивший выступления за сборную Аргентины, вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
|Лионель Скалони
|Рафаэль Дудамель
|Лаутаро Мартинес
|59′
|Хосе Саломон Рондон
|6′
|Джон Мурильо
|44′
|Джозеф Мартинес
|76′
|1
|Франко Армани
|1
|Вуйлькер Фариньес
|3
|Николас Тальяфико
|2
|Микель Вильянуэва
33′
|24
|Гонсало Монтиэль
|3
|Йордан Осорио
63′
|29
|Хуан Фойт
44′
|16
|Роберто Росалес
|5
|Леандро Паредес
|20
|Рональд Эрнандес
47′
|10
|Лионель Месси
|5
|Хуниор Морено
|2
|Габриэль Меркадо
45′
|8
|Томас Ринкон
82′
|4
|Вальтер Каннеманн
|18
|Янхель Эррера
64′
|14
|Лисандро Мартинес
45′
|10
|Еферсон Сотельдо
|25
|Доминго Бланко
|11
|Дарвин Мачис
79′
|18
|Гонсало Мартинес
45′
|7
|Хуанпи Аньор
87′
|27
|Матиас Суарес
|15
|Джон Мурильо
89′
|20
|Джовани Ло Сельсо
54′78′
|26
|Хан Уртадо
|7
|Роберто Перейра
|23
|Хосе Саломон Рондон
56′72′
|22
|Лаутаро Мартинес
70′
|17
|Джозеф Мартинес
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)